Frau nimmt sich für Einkauf bei Aldi Süd frei - dann wird sie wütend

Aldi ist hauptsächlich ein Lebensmitteldiskounter, und die ganzen Aktionen von Aldi waren auch mal dafür gedacht, das man sich spontan freut, wenn man etwas günstiges ergattern kann und auch noch zusätzlich einen günstigen Jogginganzug findet oder eine selbstaufblasende Matratze oder ein Schuhregal oder PC oder Hausschuhe oder einen Dreifachstecker. Und der Frühe Vogel fängt den Wurm. Wer eine große Auswahl an gutsortierter Kleidung möchte, soll doch bitte in ein Bekleidungsgeschäft gehen und nicht an den Aktionswühltisch in einem Supermarkt um den Hauptgewinn zu ziehen. Sorry aber der Burger bei ...... oder sonst irgendein Gericht sieht doch auf einem Werbeplakat auch anders aus. Die Bilder werden von Profis vielleicht mit einer 20000 Euro Haselblattkamera, Vereisungsspray und diversen Fooddesignern gemacht. Das muss man doch wissen, das Werbung nicht immer das hält was sie verspricht, sonst würde jeder in 2 Wochen 10 Kilo verlieren, nie Falten bekommen, Haare haben die wie ein polierter Apfel glänzen und Tau auf dem Gemüse in der Auslage glitzern. Außerdem wird ja oft nur gesagt, was generell alles im Sortiment geführt wird, aber nicht zwingend immer verfügbar sein muss.