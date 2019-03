Aldi Süd: Mann öffnet Hackfleisch-Packung - was er darin entdeckt, schockiert ihn

Ein Aldi-Kunde hat etwas Gefährliches in einem Produkt entdeckt und dies sofort gemeldet. Doch der Discounter reagierte erst nach einer Beschwerde auf Facebook.

Neuss - Das hätte schlimm ausgehen können: In einer Packung Hackfleisch des Discounters Aldi fand ein Kunde zwei kleine Glasscherben beigemischt. Dennis G. fischte die Glasteile daraufhin aus dem Fleisch und machte ein Beweisfoto.

Kunde spricht Aldi-Mitarbeiter auf Fund an - ihre Reaktion ist kaum zu glauben

Als er die Mitarbeiter der betroffenen Aldi-Filiale im nordrhein-westfälischen Neuss über den Vorfall informierte, ließ deren Reaktion Dennis G. zufolge aber zu wünschen übrig: Er habe nicht den Eindruck, dass seine Beschwerde ernst genommen und weitergegeben werde, schrieb der Kunde später bei Facebook.

Deshalb wählte er nun einen anderen Weg, um auf den Glas-Vorfall aufmerksam zu machen: Auf die Facebook-Seite des Discounters postete er ein Beweisfoto, auf dem die Glasstückchen zu sehen sind.

Aldi-Kunde bekommt Antwort: „Das ist wirklich schlimm!“

Und dieses Mal zeigte seine Beschwerde Wirkung: Ein Mitarbeiter des Presseteams von Aldi reagierte umgehend auf den Post: „Guten Morgen Dennis, das ist wirklich schlimm! Unsere Kollegen in der Filiale nehmen die Angelegenheit auch sehr ernst, da bin ich mir sicher! Hast du noch die Verpackung vom Hackfleisch? Bitte schicke uns doch die Daten (MHD, Chargennummer, Artikelbezeichnung) darauf und deinen Beitrag an facebook@aldi-sued.de. Wir leiten das ganze dann an unseren Lieferanten, der die gesamte Produktionskette kontrolliert und so dem Glas auf die Spur kommen kann“, heißt es im Kommentar des Aldi-Mitarbeiters. Dennis G. werde außerdem zeitnah eine Rückmeldung mit einer Erklärung bekommen.

Bleibt zu hoffen, dass sich nicht noch mehr Glasstückchen in anderen Hackfleisch-Packungen versteckt haben.

Aber nicht nur Glasstückchen fanden bisher einen Weg in Aldi-Produkte. Ein Fan von Tiefkühl-Spinat wurde von Aldi mit einer unerwarteten Fleischbeilage überrascht. Einer anderen Kundin fehlte etwas im gekauften Produkt.

