Mega-Aktion bei Aldi: Deshalb sollten Kunden den Kassenbon aufheben - Doch es gibt mehrere Haken

Aldi Süd startet mit einer neuen Aktion in den April. Kunden sollten unbedingt ihren Kassenbon nach dem Einkauf aufheben, denn der könnte nun einiges wert sein.

München - Aldi Süd hat sich für den April eine besondere Aktion ausgedacht und verwandelt Einkaufszettel kurzerhand in Lotteriescheine. Ab dem 1. April haben Kunden die Chance, bei insgesamt drei Live-Ziehungen bis zu 33.333 Euro zu gewinnen.

Lotterie-Aktion bei Aldi Süd: So funktioniert‘s

Mit einem einfachen Einkauf bei Aldi und dem Aufheben des Kassenzettels ist es aber nicht getan: Wer bei dem Gewinnspiel teilnehmen will, muss mindestens sechs aus insgesamt 33 speziell ausgesuchten Artikeln kaufen. Das bedeutet, für das Gewinnspiel kommen lediglich 33 Waren von Aldi zur Auswahl, die auf deren Website eingesehen werden können.

Von diesen 33 Produkten müssen die Kunden sechs kaufen - die Reihenfolge, alle weiteren Aldi-Lotterie-Artikel sowie sonstige Produkte sind für das Gewinnspiel nicht relevant. Am 7. April findet dann die erste Ziehung auf 6aus33.de statt.

Lotterie-Aktion bei Aldi Süd: Aktion mit Haken

Ein weiterer einschränkender Faktor stellt der Zeitpunkt des Einkaufs dar: Da jede Woche am Sonntag wieder neu gezogen wird, zählt immer nur der Einkaufszettel aus der jeweiligen Kalenderwoche. So sind beispielsweise für die Ziehung am 7.4. nur Kassenbons zwischen dem 1.4. und dem 6.4. gültig.

Die Aktion hat also gleich mehrere Haken.

