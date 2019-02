Aldi nimmt Produkt aus dem Sortiment: Käufer spricht von „Kunden-Veräppelung“

Der Discounter Aldi Süd hat ein Produkt aus seinem Sortiment entfernt und damit einen Kunden mächtig sauer gemacht. Der beschwerte sich anschließend auf Facebook.

München - Ein nettes Geschenk wollte ein Aldi-Kunde wohl seiner Mutter machen, als er ihr eine Kapselmaschine von Aldi Süd besorgte, damit die alleinstehende Rentnerin sich so leichter ihren Tee kochen kann. Zumindest lässt einen das der Text vermuten, den besagter Kunde im Januar auf der Facebook-Seite des Unternehmens gepostet hatte. In diesem regte er sich mächtig über die Discounter-Kette auf, da Aldi Süd offenbar eine Veränderung vorgenommen hatte: Die Tee-Kapseln für die Maschine sind nicht weiter im Sortiment enthalten.

Aldi Süd: Kapselmaschinen quasi nutzlos - Kunde ist sauer

„Ja und das war es jetzt oder wie soll ich das verstehen? Wenn Ihr schon so was macht, das sagt es dem Kunden rechtzeitig und schult Euer Personal“, reagiert der enttäuschte Kunde über das soziale Netzwerk. Nachdem er die Teekapseln nicht mehr im Regal gefunden hatte, hatte er wohl in den Filialen unterschiedliche Informationen darüber erhalten, wie es mit dem Produkt weitergehen würde: „Die einen Filialleiter sagen ‚neues Design‘, die nächsten sagen ‚Weiß ich nichts davon‘, die nächsten ‘kommt in 2 Wochen wieder‘. Ja was jetzt? Kunden-Veräppelung? Falls Ihr das ganz herausgenommen habt, ist das, um höflich zu bleiben, kundenunfreundlich.“

Die aufgeheizte Stimmung des Facebook-Nutzers ist zumindest bedingt verständlich. Denn die drei Kapselmaschinen, die er nach eigenen Angaben beim Discounter gekauft habe, werden so quasi nutzlos. Zumindest, wenn es um die Zubereitung von Tee geht. Da müssen die Aldi-Kunden nun wohl wieder auf die herkömmlichen Methoden mit Teebeutel und Wasserkocher zurückgreifen.

Aldi-Kunde droht mit Wechsel zur Konkurrenz: „Dann kauf ich bei Euch auch sonst nichts mehr“

Für den enttäuschten Facebook-User wohl Grund genug, um zur Konkurrenz zu wechseln: „Dann kauf ich bei Euch auch sonst nichts mehr. Lidl und Co sind auch ganz nett. Oder nehmt Ihr die Maschinen dann zurück? Ich bin echt sauer auf Euch“, heißt es am Ende des Posts. Das Social-Media-Team von Aldi Süd verweist ihn in der Kommentarspalte auf seine persönlichen Nachrichten.

Auf Nachfrage der Ippen-Digital-Zentralredaktion bestätigte der Discounter, dass die Teekapseln tatsächlich nicht mehr länger im Sortiment erhältlich sind: „Die EXPRESSI-Teekapseln wurden tatsächlich ausgelistet. Da wir ein ausgewähltes Angebot von 1600 Basisartikeln haben, bewerten wir einzelne Artikel immer wieder neu. Manchmal werden daher die weniger nachgefragten Produkte ersetzt oder aus dem Sortiment genommen. Restbestände der Teekapseln können in einzelnen Filialen noch erhältlich sein.“

