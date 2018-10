Das gab‘s noch nie! Aldi ab Montag zu Mega-Schnäppchen-Aktion gezwungen

Bei uns ist das der Netto, der die überschüssigen Edeka-Waren anbietet.

Wegen des Ablaufdatums sind die dann nochmals günstiger.

Man kann fast von den Sonderangeboten leben.

;-)))

Aldi-S ist jetzt mit Lebensmitteln so überfüllt, dass einen die Fülle beinahe erschlägt.

Die Zeit der günstigsten Preise ist so gut wie vorbei; man steht vorm Regal sucht und versucht zu vergleichen.

Oder eben: man lässt es.

Letztlich:

Eier aus den NL in deutscher Verpackung, die "Freilaufenden" aus Gelderland, wo man das Fipronil nicht in den Griff bekommt.

Die Bauern dort klagen, dass sie zum halben Preis abgeben müssen und streiten mit der Overheid, wer die Tests bezahlen soll.

;-(((