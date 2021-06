Aldi: Zehn Dinge, mit denen Sie jeden Mitarbeiter auf die Palme bringen

Insider berichtet

Der Kunde ist König, lautet die Devise im Einzelhandel. Trotzdem gibt es ein paar Verhaltensweisen, die Supermarkt-Mitarbeitern das Leben schwer machen, wie Aldi-Mitarbeiter jetzt verraten.

München - Zwei Aldi-Mitarbeiter sprachen mit dem Finanzportal Insider und verrieten dort, welche zehn Verhaltensweisen der Kunden sie besonders auf die Palme bringen. Ganz vorne auf der Liste: Kunden, die irgendwo geheime Lager vermuten, in denen Aldi-Mitarbeiter die Aktionsware vor Kaufwilligen verstecken.

1. Aldi: Fragen Sie Mitarbeiter nicht nach Aktionsware

Wenn die Regale leer sind, fragen Kunden häufig, ob Mitarbeiter im Lager nachsehen können. „Wenn ein Produkt nicht in den Regalen zu finden ist, gibt es kein geheimes Lager“, sagt ein Aldi-Mitarbeiter. Es sei frustrierend, wenn skeptische Kunden glauben, den Lagerbestand besser zu kennen, als die Mitarbeiter. Statt das zu fragen, sollten Kunden einfach am nächsten Tag vorbeikommen und überprüfen, ob die Regale wieder gefüllt sind, da eine neue Lieferung des Produktes eingegangen ist.

2. Aldi: Kommen Sie nicht erst kurz vor Ladenschluss

Auch Kunden, die kurz vor dem Schließen des Supermarktes noch schnell hineinhuschen, um ihren Wocheneinkauf zu erledigen, sind Aldi-Mitarbeitern ein Dorn im Auge. Denn das hat automatisch zur Folge, dass die Mitarbeiter länger bleiben müssen. Wer dennoch unbedingt kurz vor Ladenschluss einkaufen gehen will, sollte – wenn möglich – zumindest die Selbstbedienungs-Kasse verwenden und nur das Nötigste kaufen. Die Supermarktmitarbeiter zeigen prinzipiell Verständnis für die Kunden: „Die meisten Aldi-Angestellten verstehen, dass es nervig sein kann, den ganzen Weg zum Supermarkt zu fahren, nur um dann herauszufinden, dass er bald schließen wird. Aber bitte respektiert die Angestellten, indem ihr euer Bestes gebt, nicht bis nach Ladenschluss einzukaufen“, rät der Mitarbeiter.

3. Aldi: Lesen Sie die Angebotsbedingungen durch

Aldi ist für seine günstigen Preise bekannt, das gilt auch für viele Angebote. Diese sind allerdings nur erhältlich „solange der Vorrat reicht“. Oftmals sind die Angebote auch pro Person begrenzt, sodass jeder Kunde beispielsweise nur ein Aktionsprodukt kaufen kann. Es lohnt sich also, die Angebotsbedingungen durchzulesen. „Wenn Kunden mehr nehmen, als gestattet, müssen wir sie darauf hinweisen, die überschüssigen Produkte an der Kasse zurückzulassen.“ Für die Angestellten sei das eine unangenehme Situation. In diesem Fall gilt die Regel: Besser nach den Angebots-Limits zu fragen, als zu viele Posten zu nehmen. Ein beliebter Trick sei auch, alle Familienmitglieder einzeln an die Kasse zu schicken, doch dieser Versuch sei leicht durchschaubar. Etwa, wenn ein Dreijähriger drei Dutzend Eier kaufen wolle.

4. Aldi: Achten Sie auf den Aktionszeitraum

Wer Wochen nach dem Aktionszeitraum noch nach einem Produkt sucht, das einmal in Aktion war, ist einfach zu spät dran. Aktionen gibt es nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums und solange der Vorrat reicht.

5. Aldi: Schieben Sie die Schuld nicht auf die Mitarbeiter

Wenn eine Aktion nicht mehr verfügbar ist oder der Aktionszeitraum längst abgelaufen, versuchen manche Kunden versuchen, die Schuld auf die Mitarbeiter zu schieben. Diese hätten angeblich nicht genug bestellt.

6. Aldi: Nutzen Sie Aldi-Mitarbeiter nicht als Streitschlichter

Aldi-Mitarbeiter müssen manchmal Streit zwischen zwei Kunden schlichten, die sich um ein günstiges Produkt zanken. Das käme häufiger vor, als gedacht, sagt ein Angestellter des Discounters.

7. Aldi: Lassen Sie Ihren vollen Einkaufswagen nicht einfach stehen

Manche Kunden lassen ihren vollen Einkaufswagen einfach im Supermarkt zurück und verlassen den Laden, erzählen Mitarbeiter. Die Angestellten müssten die Produkte dann einzeln verräumen, was viel Arbeit bedeutet. Außerdem würden die Wagen den Kundenstrom unterbrechen und den Zugang zu manchen Regalen verbauen. Wer – etwa aufgrund eines Notfalls – den Supermarkt verlassen muss, sollte den Einkaufswagen daher einem Mitarbeiter übergeben.

8. Aldi: Räumen Sie Produkte an ihren Platz zurück

Wer sich entscheidet die Produkte selbst zu verräumen, sollte diese an den richtigen Platz zurückstellen. Kunden, die Produkte einfach willkürlich irgendwohin stellen, verursachen Mehrarbeit. Besser ist es auch in so einem Fall, das Produkt an der Kasse abzugeben. Mitarbeiter können es dann gezielt in die Regale räumen und finden es nicht erst Stunden später an einem falschen Ort. Das ist besonders bei Produkten wichtig, bei denen die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf.

9. Aldi: Passen Sie auf Ihre Kinder auf

Prinzipiell sei Aldi ein guter Ort für Personen jeden Alters. Doch die Angestellten sind genervt, wenn Eltern ihren Kindern erlauben, Unordnung im Laden zu machen und dann nicht hinter ihnen aufräumen, erklärt ein Mitarbeiter. Auch die Kinder alleine durch die Gegend laufen zu lassen ist nicht gerne gesehen.

10. Okkupieren Sie nicht die Supermarkt-Toilette

Kunden sollten außerdem die Supermarkt-Toiletten nicht zu lange für sich beschlagnahmen, das sorgt sowohl bei Mitarbeitern als auch bei anderen Kunden für Unmut.

Die Regeln der Aldi-Mitarbeiter sind übrigens universell in allen Supermärkten wie Rewe, Lidl oder Edeka gültig. Gegenseitiger Respekt ist immer ein guter Richtwert im Umgang mit anderen Menschen. Kurz gesagt, sollten wir uns so verhalten, wie wir uns wünschen, von anderen behandelt zu werden. Auch beim Einkaufen im Supermarkt.