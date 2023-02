Aldi und Norma senken die Kaffeepreise „ab sofort und dauerhaft“

Teilen

Kaffee bei Aldi © Wassilis Aswestopoulos / IMAGO

Kaffee soll künftig bei den Discountern Aldi und Norma günstiger sein.

Mülheim an der Ruhr in Deutschland - Bei Aldi werden „ab sofort und dauerhaft“ die Preise für ganze Bohnen und gemahlenen Kaffee der Eigenmarken in allen Filialen zwischen sieben und bis zu 20 Prozent gesenkt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Neuerung gilt für Aldi Süd und Aldi Nord.

Auch Norma bietet fortan bei Röstkaffee und Espressobohnen Preisnachlässe um bis zu 20 Prozent an. Die Senkungen betreffen ebenfalls die Eigenmarken des Discounters.

In den vergangenen Tagen und Wochen hatten die Discounter bereits die Preise für Butter und Milch sowie für einige Hygieneprodukte gesenkt. Den Butterpreis senkte kürzlich eine ganze Reihe von Ketten - damit gaben die Unternehmen die gesunkenen Erzeugerpreise an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. hcy/ilo