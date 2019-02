Aldi: Zwei Produkte des Discounters machen Kunden wütend - „Bodenlose Frechheit“

Aldi sollte Merkur endlich mal verklagen, ständig diese negativ Schlagzeilen um ein Unternehmen schlecht zu machen. Das scheint in letzter Zeit Volkssport zu werden, von verdummten, anmaßenden und verwöhnten Menschen. Diese sollten mal in einem Kriegsgebiet leben oder auch wissen was Hunger bedeutet. Vor ein paar Tagen war es bei Aldi der Käfer im Spinat und nun ein Baguette. Vielleicht hat der Kunde die Kühlkette selber unterbrochen, was ehr anzunehmen ist. Ich habe schon Kunden - auch Großkunden - aus meinen Geschäft gewiesen, denen Kinderarbeit egal ist oder meine Ware für 60,-€ / m² überteuert bezeichneten, wobei Sie bei einer Firma im Ort aber 140,-€ /m² zahlen müßten. Man will immer mehr haben und immer weniger bezahlen. Um etwas mehr zu haben arbeite ich meine 78 Stunden in der Woche, und nutze meine Kunden nicht aus. Manche Menschen sollte man einfach von Leistungen ausschließen.