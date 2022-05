Hartz-IV-Verjährungsfrist: Nach so vielen Jahren darf das Jobcenter noch Geld zurückfordern

Von: Patricia Huber

Teilen

Das Jobcenter kann auch noch Jahre nach einer zu viel bezahlten Leistung Geld zurückfordern - doch es gibt Verjährungsfristen. © Rene Traut/Imago Images

In bestimmten Fällen darf das Jobcenter von Hartz-IV-Empfängern Geld zurückfordern. Doch ist die Überzahlung schon länger her, greift eine Verjährungsfrist.

München - Wenn das Jobcenter zu viel an Hartz-IV-Leistungen* gezahlt hat, kann es diese auch wieder zurückfordern. Hier machen immer wieder kuriose Geschichten die Runde, in welchen das Amt tatsächlich nur einen Cent zurückgefordert hat. Das sogar teils etliche Jahre später. Aber ist das überhaupt rechtens? Oder gibt es eine Verjährungsfrist?

Hartz IV: Für Rückzahlungen gibt es zwei Fristen

Wer aufgrund veränderter Lebensumstände einmal zu viel Geld vom Amt erhalten hat, muss dies in der Regel zurückzahlen. Doch es gibt Fristen, an die sich das Jobcenter halten muss. Wie gegen-hartz.de erklärt, gibt es dazu im Sozialgesetzbuch (SGB) zwei unterschiedliche Verjährungsfristen.

Immer mehr Rentner auf Hartz-IV angewiesen im Video

Im Normalfall greift die Standard-Verjährungsfrist nach vier Jahren. So geht es aus §50 SGB „Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen“ hervor. In Absatz vier, Satz eins heißt es dort: „Der Erstattungsanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Verwaltungsakt nach Absatz 3 unanfechtbar geworden ist.“ Heißt: Die Frist beginnt, sobald der Hartz-IV*-Bescheid bestandsfähig ist, also wenn er nicht mehr mit einem Widerspruch angegriffen werden kann.

Wenn das Jobcenter dann innerhalb dieser Frist nur einen Erstattungsbescheid schickt und sonst keine weiteren Maßnahmen ergreift, kann es die Überzahlung dann nicht mehr einfordern.

Hartz IV: 30 Jahre Verjährungsfrist in Ausnahmefällen

In Ausnahmefällen gibt es auch noch eine 30-Jahre-Frist laut dem §52 SGB. Hier muss das zuständige Jobcenter beispielsweise eine sogenannte Aufrechnungserklärung verschicken. Diese hemmt die ursprüngliche Verjährungsfrist. Bei einem einfachen Mahnbescheid ist das hingegen nicht der Fall.

Aber was kann man als Betroffener tun, wenn das Jobcenter die Verjährung nicht berücksichtigt und das Geld trotzdem zurückfordert? In solchen Fällen prüft dann das Sozialgericht, ob die Rückzahlungsforderung rechtens ist, oder ob diese tatsächlich verjährt sind. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.