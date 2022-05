Alzchem: Warum das Chemie-Unternehmen mehr grünen Strom braucht

Von: Matthias Schneider

Das Alzchem-Werk bei Trostberg wurde früher mit der Kraft des anliegenden Alz-Kanals betrieben. © Michael Namberger/Berg12.de

Der Chemiekonzern Alzchem steht gut da – nur die hohen Stromkosten bereiten dem Traditionskonzern Sorgen. Denn dadurch kann die Konkurrenz aus Fernost viel günstigere Produkte anbieten.

Trostberg – Im bayerischen Chemiedreieck, an den Ufern des Flusses Alz, liegt der Ursprung der modernen Landwirtschaft: 1908 gründete hier der polnische Chemiker Nikodem Caro die Bayerischen Stickstoffwerke AG. Ziel war es, die von Caro mitentwickelte Methode zur großindustriellen Herstellung von Kalkstickstoff kommerziell zu nutzen. Es war das erste Verfahren, das Stickstoff aus der Luft für Ackerpflanzen verfügbar machte – und damit enorme Ertragssteigerungen ermöglichte. Maßgeblicher Faktor für den Erfolg des bayerischen Kunstdüngers war die kostengünstige Wasserkraft aus der Alz.

Bis heute haben sich die Bedürfnisse des Konzerns, der inzwischen Alzchem Group heißt, kaum verändert, wie der Geschäftsführer Andreas Niedermaier erklärt: „Alles, was wir für unsere Produktion am Anfang brauchen, ist Kalk, Kohle und Energie.“ Aus dieser übersichtlichen Zutatenliste hat die Alzchem, die zwischen 1978 und 2006 SKW Trostberg hieß, eine breite Palette von Spezialchemieprodukten für diverse Zukunftsmärkte entwickelt.

Alzchem: Chemiekonzern stellt Nahrungsergänzungsmittel für Tiere und Menschen her

„Unser ursprünglicher Kalkstickstoff-Dünger wird unter dem Namen Perlka immer noch vertrieben. Darauf aufbauend haben wir aber etwa das Mittel Dormex entwickelt.“ Diese Chemikalie simuliert für Pflanzen den Beginn des Frühlings. „Damit tragen Pflanzen in warmen Gebieten wie Kalifornien nicht über das Jahr verteilt mittelmäßige Erträge, sondern haben wie in Mitteleuropa eine konzentrierte Erntezeit“, erklärt Niedermaier. So ließen sich die Erträge beträchtlich steigern.

„Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, die ernährt werden müssen, aber nur begrenzte Flächen“, erläutert der Alzchem-Chef das Potenzial. Aus dem Grundstoff für Pflanzendünger stellt die Alzchem auch Nährstoffe für Säugetiere her. Der wichtigste ist Kreatin, das Muskeln als Energieträger dient: „Mit Creamino sind wir einer der wenigen Hersteller für den Kreatinmetabolismus als Futterergänzer für Hühner und Schweine“, sagt Niedermaier. Durch den Zusatz würde das Fleisch fester „und man spart etwa zwei bis drei Prozent Futter“, sagt Niedermaier.

Weil es das Muskelwachstum auch bei Menschen fördert, vertreibt die Alzchem Kreatin unter dem Namen Creapure erfolgreich an Sportnahrungshersteller. Alzchem-Chef Niedermaier will aber auch wenig erschlossene Zielgruppen ansprechen: „Sowohl ältere Menschen, als auch Vegetarier brauchen vermehrt Kreatin, um ihre Muskelmasse zu erhalten, oder sie wieder aufzubauen“, erklärt Niedermaier. Beides sind wachsende Bevölkerungsgruppen. Kunden seien deshalb inzwischen auch viele Entwickler von Fleischersatzprodukten: „Weil man ein Steak nährwerttechnisch eben nicht mit einem reinen Weizenbratling ersetzen kann“, sagt Niedermayer.

Alzchem-Chef hofft auf strengere Klimaschutzmaßnahmen

Hoffnung setzen die Trostberger außerdem auf strengere Klimaschutzrichtlinien: „Das Gas Methan ist bis zu 25 Mal klimaaktiver als CO2“, erklärt Niedermaier. Das Granulat Eminex soll die Emissionen nahezu vollständig verhindern. Ökonomisch hat das Produkt bisher keinen großen Mehrwert für Landwirte. Aber: „Wir rechnen fest damit, dass es für Methan aus der Güllelagerung irgendwann einen Preis gibt, so wie für CO2.“ Zielgruppe wären dann jene Landwirte, für die sich eine Biogasanlage zur Methanabschöpfung nicht lohnt: „Nimmt man für Methan einen ähnlichen Preis wie für CO2 an, ist die Vermeidung durch Eminex günstiger“, so Niedermaier.

Alzchem: Produktion erweist sich als relativ krisensicher

Neben diesen Wachstumsmärkten bedient Alzchem unter anderem große Abnehmer wie Pharmahersteller, Stahlschmelzer oder die Automotive. Mit dieser Mischung ist der Konzern in jüngerer Vergangenheit jedes Jahr rund fünf Prozent gewachsen, beim Gewinn waren es vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sogar acht Prozent. Läuft es an den Wachstumsmärkten gut, dürften es in Zukunft mehr sein.

Durch den simplen Rohstoffmix ist die Produktion relativ krisensicher: „Der Kalk kommt aus der Region, Kohle wird per Schiff und Ganzzug aus der ganzen Welt geliefert“, sagt Niedermaier. Hier gebe es sogar weiteres Differenzierungspotenzial: „Wir könnten auch andere Rohstoffe verwenden, wie etwa hochwertigen Kunststoff, oder Reste aus der Kohlefaserindustrie“, so der Geschäftsführer, „Hauptsache, es ist Kohlenstoff darin“.

Alzchem: Stromkosten bereiten Traditionsunternehmen Sorgen

Kritischer ist der Faktor Strom. Denn während die Alzchem beim Rohstoffkauf relativ sicher vor Preisschwankungen ist, muss sie Strom wie alle anderen Unternehmen inzwischen an den europäischen Börsen beschaffen. Und dort „bestimmen heute die Gaskraftwerke über das Merit-order-Prinzip den Gesamtpreis des Strommixes“, so Niedermaier.

Und die Preise für Erdgas sind infolge der Corona-Pandemie förmlich explodiert. „Dadurch kostet der Strom, den wir sonst für rund vier Cent pro Kilowattstunde einkaufen konnten, inzwischen gut 20 Cent“, erklärt Niedermaier. Normalerweise wären diese Kosten ruinös.

Alzchem: Gestörte Lieferketten spielen Chemiekonzern in die Karten

Doch die Pandemie hat nicht nur die Preise getrieben, sondern auch die Globalisierung ausgehebelt: „Weil die Logistikketten durcheinander sind, und wir lieferfähig sind, können wir die Preise an unsere Kunden weitergeben“, sagt Niedermaier. Dadurch steht der Konzern solide da und konnte sogar seine Dividende erhöhen.

Problematisch werde es, wenn die Lieferketten wieder laufen, sagt Andreas Niedermaier: „Dann müssen wir in Deutschland wieder einen konkurrenzfähigen Industriestrompreis haben, weil wir kostentechnisch sonst keine Chance gegen Produkte aus dem Ausland haben, besonders auch China“, erklärt Niedermaier. Dieses Damoklesschwert hängt über dem Großteil der deutschen Industrie.

Dennoch ist der Alzchem-Chef optimistisch: „Der politische Wille, die Energieversorgung von Öl, Gas und Kohle auf grünen Strom umzustellen, ist da. Und wir haben einen Vorteil: Unsere Produktion läuft bereits 100 Prozent auf Strom, wir müssen nicht mehr umrüsten.“ (mas)