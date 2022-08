Amazon will Staubsauger-Roboter-Hersteller iRobot für 1,7 Milliarden Dollar kaufen

iRobot © KTH / IMAGO

Der Onlinehandelsriese Amazon will für 1,7 Milliarden Dollar den Staubsauger-Roboter-Hersteller iRobot kaufen.

Seattle in den USA - Amazon will 61 Dollar (60 Euro) pro Aktie des Herstellers der Staubsauger der Marke Roomba zahlen und dessen Schulden übernehmen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. "Über die Jahre hat das Team von iRobot seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, neu zu erfinden, wie Menschen mit Produkten putzen, die unglaublich praktisch und erfinderisch sind", erklärte Amazon-Vizepräsident Dave Limp.

Das im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Unternehmen entwickelt Smart-Home-Anwendungen und forscht im Bereich der künstlichen Intelligenz - Bereiche, an denen Amazon höchst interessiert ist. Die geplante Übernahme "stärkt Amazons Interesse und Marktposition in Robotik und Heim-Automatisierung, und macht den strategischen Wert von künstlicher Intelligenz deutlich", erklärte der Analyst Colin Sebastian. Der Übernahme müssen noch Aktionäre und Aufsichtsbehörden zustimmen. fs/