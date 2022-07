EU-Parlament stimmt über Einstufung von Gas und Atom als nachhaltig ab

Ampel-Koalition: Einigung über Paket für Ökostrom-Ausbau

Matthias Miersch © IMAGO/Christian Spicker

Die Ampel-Koalition hat sich über das Gesetzespaket zum Ökostrom-Ausbau geeinigt.

Berlin in Deutschland - "Mit diesem umfangreichen Paket schaffen wir die Grundlage für eine klimaneutrale Energieversorgung in Deutschland", erklärte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch dazu am Dienstag in Berlin. "Mit der vorliegenden Reform schaffen wir das beste EEG, das Deutschland jemals hatte", erklärte der FDP-Energieexperte Michael Kruse.

Das neue Gesetz, über das nun im Bundestag abschließend beraten werden soll, sieht eine deutliche Anhebung der Ausbauziele für Solar- und Windenergie vor. Der Ausbau soll künftig per Gesetz als "im überragenden öffentlichen Interesse" liegend erklärt werden, was Genehmigungsverfahren erleichtert. Jedes Land soll rund zwei Prozent seiner Fläche für Windenergie zur Verfügung stellen. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms in Deutschland durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Dazu soll auch die Wasserkraft beitragen. Die bereits ausgesetzte EEG-Umlage wird abgeschafft.



"Seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 sind wir noch nie einen so großen Schritt beim Ausbau der Erneuerbaren vorangekommen", betonte Miersch. "Wir machen uns in der Energieversorgung unabhängig von Öl- und Gasimporten und sorgen so für mehr Energiesicherheit", erklärte der SPD-Politiker. Miersch wies darauf hin, dass das Zwei-Prozent-Ziel für Windkraft an Land künftig für alle Bundesländer verbindlich sei. Werde dies nicht erreicht, würden gegebenenfalls dort geltende Abstandsregeln für Windräder gestrichen.

"Wir bauen die Erneuerbaren im Eiltempo aus", erklärte auch Kruse. "Gleichzeitig sorgen wir für den günstigsten Erneuerbaren Strom, den es jemals gab." Kruse wies darauf hin, dass die FDP in den Verhandlungen einen "Ausstieg aus der Dauersubventionierung von Erneuerbaren Energien" durchgesetzt habe. Die Förderung neuer Anlagen soll demnach enden, sobald der Kohleausstieg abgeschlossen ist, laut Koalitionsvertrag "idealerweise" 2030. "Freiheitsenergien lohnen sich nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch", erklärte dazu Kruse.



Der Ausbau des Ökostroms gilt als entscheidend für das Erreichen der deutschen Klimaziele. Das Gesetzespaket soll nach dem bisherigen Zeitplan noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden. bk/ilo

EU-Parlament stimmt über Einstufung von Gas und Atom als nachhaltig ab



Für ihre Idee, Gas und Atomenergie als nachhaltig einzustufen, hat die Europäische Kommission in den vergangenen Monaten viel Gegenwind von Umweltschützern bekommen. Am Mittwoch stimmt das EU-Parlament darüber ab, ob die sogenannte Taxonomieverordnung der Kommission blockiert werden soll.



Das Ergebnis der Abstimmung gilt als offen. Zwar gab es bereits Widerstand im Parlament, als im Juni die federführenden Ausschüsse für Umwelt und Wirtschaft gegen die Aufnahme beider Energieformen - Atomkraft und Gas - in die Taxonomie stimmten. Doch die Kommission hat es den Mitgliedstaaten und dem Parlament schwer gemacht, die Taxonomie, eine Art Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten, abzulehnen.



Um die Verordnung zu stoppen, bräuchte es im Plenum eine absolute Mehrheit von 353 der 705 Abgeordneten. Der BUND, Greenpeace und weitere Umweltschutzorganisationen forderten die Abgeordneten am Montag in einem offenen Brief auf, das "Greenwashing" zu "stoppen" und gegen die Verordnung zu stimmen.



Die Mehrheit der Grünen, Sozialdemokraten und der Linksfraktion kündigte an, gegen die Taxonomie zu stimmen. Die konservative EVP-Fraktion, zu der die deutschen CDU- und CSU-Abgeordneten gehören, ist gespalten. Der CDU-Abgeordnete Peter Liese etwa erklärte, er werde gegen die Taxonomie stimmen, weil sie "völlig falsche Signale für die Zukunft" sende.



Dem Kommissionsvorschlag zufolge könnten etwa bis 2045 erteilte Genehmigungen für neue Atomkraftwerke unter die Taxonomieverordnung fallen. Mit Hilfe der Taxonomie will die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden, wofür jährlich nach Angaben der EU-Kommission 350 Milliarden Euro benötigt werden. Dafür sollen Milliarden-Investitionen in die als "grün" eingestuften Energieträger gelenkt werden.



Sollten die Abgeordneten wirklich gegen diese Pläne stimmen, müsste die Kommission nach Angaben einer Sprecherin des EU-Parlaments die Verordnung zurückziehen oder ändern.



Während es noch unklar ist, wie die Abstimmung in Straßburg ausgeht, ist bei den Mitgliedstaaten eine Ablehnung sehr unwahrscheinlich. Bis zum 11. Juli können die EU-Mitgliedstaaten der Kommission widersprechen. Aber eine formelle Abstimmung darüber, welches Land gegen den Kommissionsplan ist, planen die Mitgliedstaaten nach Angaben von EU-Diplomaten gar nicht.



Weil die Taxonomie als sogenannter delegierter Rechtsakt präsentiert wurde, müssten 20 der 27 EU-Länder dagegen stimmen, die 65 Prozent der Gesamtbevölkerung umfassen. Nur dann würde das geplante Inkrafttreten des Kommissionsvorschlags Anfang 2023 verhindert werden.



Dem Vernehmen nach brachten jedoch nur acht der 27 Länder bei von der französischen Ratspräsidentschaft geführten Beratungen ihre Ablehnung zum Ausdruck, darunter Deutschland, Österreich und Luxemburg.



Ein Bündnis um Frankreich hatte sich für die Einstufung der Atomkraft als nachhaltig eingesetzt. Das Land bezieht derzeit rund 70 Prozent seines Stroms aus Kernkraftwerken und kündigte vergangenes Jahr Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro in Atomkraft an. mbn/ju