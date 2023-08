Ampel-Streit bei den Grünen: Habeck steht im Zentrum – und wirkt machtlos

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. © Marijan Murat/dpa

Die grüne Familienministerin Paus hat direkt nach der Sommerpause wieder für Koalitionsstreit gesorgt. Die Grünen sind in Erklärungsnot – vor allem Habeck wirkt machtlos.

Berlin – Der Ampel-Zoff hat sofort nach der Sommerpause wieder Fahrt aufgenommen. Angezettelt hat das die grüne Familienministerin: Lisa Paus verweigerte Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Zustimmung für sein sogenanntes Wachstumschancengesetz, ein Gesetzespaket mit steuerpolitischen Maßnahmen, die die Wirtschaft um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten sollen. Doch Paus stellte sich quer. Sie fordert mehr Geld für die Kindergrundsicherung. FDP und SPD zeigten sich über die Verweigerung empört.

Ampel-Zoff: „Mit wem soll man sich bei den Grünen eigentlich absprechen?“

Bei den Grünen kamen zu Paus Paukenschlag dagegen bisher wenig Erklärungen. Dabei ist es zumindest erklärbedürftig, ein Vorhaben aufzuhalten, das zumindest der eigene Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck grundsätzlich in Ordnung fand.

Doch gerade Habeck hat eben immer wieder auch Vereinbarungen mit FDP zugestimmt – Stichwort Heizungsgesetz – die dann später weiteren Verhandlungsbedarf ausmachten. Der Frust darüber hat sich aufgestaut in der Grünen-Bundestagsfraktion, er gilt manchen als zu friedfertig. Jetzt will man dort den Spieß wohl mal umdrehen.

Habeck selbst lässt das nun aber recht machtlos wirken: Beim Wachstumschancengesetz habe es eigentlich eine klare Absprache mit dem Vizekanzler gegeben, der sogar noch Änderungen in Lindners Gesetzentwurf durchgesetzt hatte, klagt ein führender Ampel-Vertreter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Mit wem soll man sich bei den Grünen eigentlich absprechen?“, lautet deshalb mittlerweile eine Standardfrage bei den Koalitionspartnern.

Habeck und Baerbock in Konkurrenzsituation?

Die Partei wirkt uneins: Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock wird eine Konkurrenzsituation im Rennen um die K-Frage der Grünen für 2025 nachgesagt, auch wenn beide dies dementieren. Und die beiden Parteivorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang seien offenbar nicht in Lage, Ministerinnen einzufangen, heißt es in der SPD laut Reuters weiter. Der Absturz in den Umfragen mache die Grünen zudem sichtlich nervös.

Nun wird die ganze Hoffnung auf eine Einigung über die steuerlichen Entlastungen – und die Kindergrundsicherung – auf die Klausurtagung in Meseberg am 29. und 30. August gelegt. Allerdings verdeckt der Streit um Paus nur, dass es weiter schwelende Konflikte in der Ampel gibt. Auch da steht wieder Habeck im Zentrum – mit seiner Forderung, einen subventionierten Industriestrompreis einzuführen. Kanzler Scholz und die FDP wollen dies aber nicht. Allerdings betonte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch vor kurzem, dass er damit rechne, den Kanzler noch überzeugen zu können. Es wird sich also noch zeigen, ob sich Habeck hier durchsetzen kann.

Mit Material von Reuters und dpa