Schrumpfung des Amsterdamer Flughafens: Fluggesellschaften reichen Klage ein

Fünf Fluggesellschaften klagen gegen die Schrumpfung des Amsterdamer Flughafens Schiphol. © IMAGO / NurPhoto

Der Amsterdamer Flughafen Schiphol soll schrumpfen. Fünf Fluggesellschaften haben nun dagegen geklagt.

Amsterdam - Die niederländische KLM mit Sitz in Haarlemmermeer sowie Delta Air Lines, Corendon, Easyjet und Tui kündigten am Freitag eine einstweilige Verfügung gegen den Staat an. Die Klage wird von internationalen Verbänden unterstützt.

Die Regierung hatte beschlossen, dass der Flughafen wegen Lärm und Umweltverschmutzung bis zum kommenden Jahr die Zahl der Flüge von maximal 500 000 auf 440 000 jährlich verringern muss. Ab November soll zunächst eine Obergrenze von 460 000 Flüge gelten.

Die Fluggesellschaften sprechen von einem «unbegreiflichen» Beschluss. Die Regierung habe keine Alternativen geprüft. Die Unternehmen sind davon überzeugt, dass sie Lärm und CO2-Ausstoß auch bei derselben Flugzahl verringern könnten. «Es ist eine unnötige und schädliche Entscheidung, die außerdem gegen nationale, europäische und internationale Regeln verstößt», heißt es in der Erklärung.

Die KLM-Gruppe ist nach eigenen Angaben für etwa 60 Prozent der Flüge vom Amsterdamer Flughafen verantwortlich. Die Gesellschaften weisen darauf hin, dass Schiphol auch ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Flugverkehr sei. Ein Gerichtstermin ist noch nicht bekannt. (dpa)