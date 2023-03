Anlagenbauer Gea übertrifft Prognosen deutlich

Der Anlagenbauer Gea hat seinen Firmensitz in Düsseldorf. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Das Unternehmen fokussiert sich besonders auf Brauereitechnologien, Zentrifugaltechnik, Ventile sowie Melkroboter und hat im letzten Jahr sein eigenes Gewinnziel übertroffen.

Düsseldorf - Bereinigt um Kosten für den Konzernumbau stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) 2022 um 14 Prozent auf 712 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Damit übertraf Gea seine bereits angehobenen Prognose. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Vorstandschef Stefan Klebert mit weiter steigenden Gewinnen. Den Umsatz steigerte Gea im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro. Der Auftragseingang zog um rund neun Prozent auf 5,7 Milliarden Euro an. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 401 Millionen Euro, fast ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Der Konzern hat gut 18 000 Vollzeitstellen, davon circa ein Drittel in Deutschland. Das größte Werk ist in Oelde (NRW) mit mehr als 1600 Beschäftigten. Sogenannte Separatoren sorgen mit Zentrifugalkräften dafür, dass zum Beispiel der Rahm von der Milch abgetrennt wird.

In Bönen (NRW) sind 800 Menschen für Gea tätig und stellen unter anderem Melkroboter her. In Büchen (Schleswig-Holstein; 600 Beschäftigte) geht es um Reinigungs- und Brauereitechnologien. Der Verwaltungssitz mit seinen gut 400 Beschäftgten ist in Düsseldorf. Nach Firmenangaben wird weltweit etwa jeder zweite Liter Bier mit Hilfe von Gea-Anlagen gebraut. Bei verarbeiteter Milch liegt der Anteil bei einem Viertel.