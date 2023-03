Anleger verdrängen vor Fed weiter die Bankensorgen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag bereits für den am Mittwoch erwarteten US-Zinsentscheid positioniert. Sie setzen angesichts der Probleme in Teilen des US-Bankensektors auf eine weniger straffe Geldpolitik. Gleichzeitig nahm die Angst vor größeren Verwerfungen in der Bankenbranche weiter ab, die den Dax am Montag kurz auf ein Tief seit Anfang Januar gedrückt hatte.

Frankfurt/Main - Gegen Dienstagmittag baute der Leitindex sein Plus mit 15.192,72 Punkten auf 1,74 Prozent aus. Der MDax gewann 1,87 Prozent auf 27.089,21 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,8 Prozent hoch. dpa