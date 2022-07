Starker Anstieg von Chinas Exporten

Ausfuhren aus China nehmen wieder stark zu © Chris Emil Janssen/IMAGO

Zunahme von Chinas Exporten aufgrund von Lockerung der Corona-Maßnahmen.

Peking - Vor dem Hintergrund gelockerter Corona-Maßnahmen haben Chinas Exporte im Juni deutlich zugelegt. Wie die Pekinger Zollverwaltung am Mittwoch mitteilte, stiegen die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft im Vorjahresvergleich um 17,9 Prozent. Die Importe legten demnach um ein Prozent zu. Das Wachstum des Außenhandels sei «deutlich angestiegen» sagte Li Kuiwen, Sprecher der Zollbehörde. Insbesondere Unternehmen im Yangtze-Delta rund um Shanghai hätten wegen einer entspannteren Pandemie-Lage eine «rasche Erholung» erlebt und so besonders stark zum Anstieg des Außenhandels in China beigetragen.

China verfolgt seit dem Beginn der Pandemie eine strikte «Null-Corona-Politik», die zum Ziel hat, jeden Ausbruch im Keim zu ersticken. Anders als praktisch der gesamte Rest der Welt, ist die chinesische Regierung in Peking nicht gewillt, «mit dem Virus zu leben». Zahlreiche Millionenstädte in China hatten besonders im Frühling harte Corona-Maßnahmen verhängt, um die Verbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante zu verhindern. (dpa)