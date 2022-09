Abschläge, Beiträge, Finanzierung: Die zwölf größten Renten-Irrtümer

Das stimmt so nicht.

Eigentlich ist das System so konstruiert worden, das die Arbeitnehmer jeder Generation eine gleichbleibende Last tragen (~20% Beitrag), die dann unter den Rentner gemäßg deren damaligen Gehälter, also der erworbenen Rentenpunkten, aufgeteilt wird.

Das System ist erst zu Lasten jüngerer Arbeitnehmer geworden als man sich entschieden hat, dass die gesetzl Rente zum Leben ausreichen muss und die Babyboomer gleichzeitig eine Rentenreform (teilweise Kapitalbildung) verwehrt haben.

Jetzt ist es leider zu spät, wer soll eine zusätzliche Kapitalbildung für die kommenden Generationen bezahlen (für die Babyboomer kommt das zu spät). Die heutigen Arbeitnehmer tragen bereits absurde Abgabenlasten und haben stagnierende Gehälter bei hoher Inflation.

Wahlgeschenke wie die Rente ab 63 oder die Erhöhung dieses Jahr um 6% sind regelrecht ein Schlag ins Gesicht der jüngeren Arbeitnehmer, aber die scheinen es (noch?) nicht zu begreifen.

Den Regierungen können sie das übrigens nicht vorwerfen, denn es gab ganz simpel keine politische Mehrheit für ein solches Vorhaben - wir leben nunmal in einer Demokratie und die Babyboomer sind in der Überzahl