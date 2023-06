Anzahl der Solaranlagen auf Deutschlands Dächern deutlich gestiegen

Einfamilienhaus mit Photovoltaikanlage © U. J. Alexander/IMAGO

In Deutschland nutzen immer mehr Haushalte und Firmen Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung aus Solarenergie.

Wiesbaden in Deutschland - In diesem März waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag insgesamt 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen auf Dächern und Grundstücken in Deutschland installiert - rund 400.000 oder 16 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die gesamte Leistung der Solaranlagen stieg den Angaben zufolge um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum März 2022 auf rund 70.600 Megawatt an. Das Statistikamt erfasst alle Anlagen, die in die Netze der öffentlichen Versorgung einspeisen und über einen Stromzähler verfügen. Balkonkraftwerke fallen aus dieser Statistik daher in der Regel heraus.



Schon im vergangenen Jahr wurde mit über 54 Millionen Kilowattstunden ein Fünftel mehr Solarstrom ins Netz eingespeist als 2021. Außerdem war der Anteil des aus Sonnenenergie hergestellten Stroms 2022 so hoch wie nie zuvor: Elf Prozent des gesamten eingespeisten Stroms in Deutschland entfielen auf Photovoltaikanlagen. Rekordmonat für Solarstrom war nach Angaben des Statistikamtes der Juni 2022: Damals wurde ein Fünftel des Stroms mithilfe von Solaranlagen erzeugt. mb/ilo