AOK: Kritik an einseitiger Mehrbelastung für Beitragszahler bei Pflegeversicherung

Die AOK hat Kritik an den einseitigen Mehrbelastungen für Beitragszahler bei der Finanzierung der Pflegereform kritisiert.

Berlin in Deutschland - „Die drohende finanzielle Schieflage der sozialen Pflegeversicherung ist kurzfristig ausschließlich über steigende Beiträge abgewendet worden“, erklärte AOK-Chefin Carola Reimann am Freitag in Berlin. Um deren Finanzierung verlässlich zu gewährleisten, würden jedoch „zusätzliche Steuermittel benötigt“.

Das neue Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz tritt an diesem Samstag in Kraft. Vor allem pflegende Angehörige sollen damit besser unterstützt werden. Zur Finanzierung werden die Beiträge deutlich erhöht. Der allgemeine Beitragssatz steigt von 3,05 auf 3,4 Prozent des Bruttolohns. Davon trägt der Arbeitgeber die Hälfte. Die Aufschläge für Kinderlose werden gleichzeitig von 0,35 auf 0,6 Prozentpunkte erhöht.



„Von den Entlastungen profitieren Pflegebedürftige jedoch erst ab dem kommenden Jahr, wenn insbesondere das Pflegegeld und die ambulanten Pflegesachleistungsbeträge jeweils um fünf Prozent angehoben werden“, erklärte dazu Reimann. „Zudem ist es ein Unding, dass die Kosten für die Rentenbeiträge der pflegenden Angehörigen weiter von den Beitragszahlenden getragen werden, obwohl es unbestritten gesamtgesellschaftliche Ausgaben sind, die durch Bundesmittel finanziert werden müssen“, fügte sie hinzu.



Die Deutsche Rentenversicherung Bund wies darauf hin, dass die Beitragserhöhungen auch für Rentnerinnen und Rentner gelten. Für sie fällt die ebenfalls ab Samstag wirksame Rentenerhöhung somit de facto geringer aus.



Laut einem Bericht des „Spiegel“ will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Bundeszuschuss für die Pflegeversicherung im kommenden Jahr sogar komplett streichen. Das Magazin beruft sich auf den Entwurf für den Haushalt 2024, der nach derzeitiger Planung am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll. Unter Berufung auf Experten des Bundesgesundheitsministeriums hieß es im „Spiegel“ dazu weiter, dies werde unweigerlich zu noch höheren Beiträge für die Pflegeversicherung führen. bk/cne