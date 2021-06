Apple mit enttäuschenden Absatzzahlen: Konzern stellt iPhone-Modell ein

Dämpfer für erfolgsverwöhnten Konzern

Der erfolgsverwöhnte US-Konzern Apple stellt ein nagelneues iPhone-Modell ein - aus einem überraschenden Grund: Maue Absatzzahlen.

Cupertino, USA - Nur sechs Prozent der Verkäufe entfallen in den USA auf das iPhone 12 mini. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens CIRP hervor. Zu geringe Absatzzahlen für Apple. Deshalb will der US-Konzern im zweiten Quartal 2021 die Produktion des Modells vorzeitig einstellen, wie TrendForce berichtet. Schon bis Juni soll die Produktion um mehr als 70 Prozent gesenkt werden, berichtet das Nachrichtenportal Nikkei Asia. Doch was sind die Gründe für die schlechten Zahlen?

Apple: Deshalb ist das iPhone 12 mini ein Ladenhüter

Wenn Apple ein neues Produkt auf den Markt bringt, ist das in der Regel mit einem großen Hype und langen Warteschlangen verbunden. Anders beim iPhone 12 mini. „Es hat sich herausgestellt, dass die Leute doch ein größeres iPhone haben wollen oder – wenn sie das Geld schon ausgeben – dann ein richtig gutes [iPhone]“, erklärt Adrian Mühlroth von Techbook die geringen Absatzzahlen. Das iPhone 12 mini ist nur 50 Euro günstiger als die größere Version iPhone 12, hat aber eine geringere Akkulaufzeit und einen kleineren Bildschirm. Im Vergleich zum normalen iPhone 12 müssen User beim iPhone 12 mini aber keine Abstriche bei der Kameraleistung machen.

Trotzdem sitzt das iPhone 12 mini zwischen den Stühlen. Denn wer ein günstiges Smartphone von Apple sucht, greift eher zum Modell SE 2020 oder zum iPhone 11. Wer auf die Leistung schaut, wird sich eher für den großen Bruder iPhone 12 entscheiden. Immerhin ist das iPhone 12 mini das günstigste 5G-fähige Modell von Apple. Doch dieser Vorteil kann sich schnell zum Nachteil wandeln, wie ein Analyst von Isaiah Research zu bedenken gibt: Der mit 2227 mAh ohnehin schwächere Akku muss mehr Leistung erbringen, denn 5G-Geräte verbrauchen mehr Strom.

iPhone 13 mini? So geht es bei Apple weiter

Apple selbst hat sich zu den Gerüchten zum iPhone 12 mini bislang noch nicht geäußert. Der von Steve Jobs gegründete US-Konzern war nicht alleine mit der Einschätzung, dass eine kompaktere Version des iPhone 12 eine gute Idee sein könnte. Viele Tech-Insider hatten im Vorfeld angenommen, dass das iPhone mini 12 deutlich beliebter als andere Modelle werden würde.

Nun steht das iPhone 13 schon in den Startlöchern und soll im Herbst dieses Jahres erscheinen. Eine pinke Version des iPhone 13 fand ihren Weg auf Instagram und ging auf Twitter viral. Auch eine mattschwarze Version war im Gespräch, wie das Tech-Portal Cnet berichtet. Beide Farben sind jedoch nicht offiziell bestätigt. Bislang ist übrigens auch ein iPhone 13 mini in Planung. Die schlechten Absatzzahlen des iPhone 12 mini haben diesem Plan (noch) keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass ein mögliches iPhone 13 mini vom Erfolg seiner Vorgängerversion abhängt. Derzeit ist also unklar, ob sich Apple-Fans berechtigte Hoffnungen auf dieses Modell machen.

Es gibt aber auch gute Nachrichten für Apple. Da Huawai manche Bereiche des High-End-Smartphone-Marktes verlässt, sieht TrendForce für Apple hier einen deutlichen Vorteil, der einen Anstieg der Verkaufszahlen bringen soll. Ab dem zweiten Quartal 2021 dann allerdings wohl ohne das Modell iPhone 12 mini.