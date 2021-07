Revolutionäre Pläne durchgesickert: Apple will Preis für iPhone-Topmodell offenbar drastisch senken

Was darf ein iPhone Max kosten? Apple meint: Viel weniger als bisher.

Bericht: „Billigstes 5G-iPhone aller Zeiten“

Von Jonas Raab

Apple ist bei Smartphones im Highend-Segment unterwegs. Doch im Kampf um Marktanteile will der Konzern nun offenbar den Druck auf die Konkurrenz erhöhen - mit einem deutlichen Preisabschlag.

Cupertino - Auch wenn Apple derzeit knallhart gegen Leaks vorgeht, brodelt die Gerüchteküche. Und wie immer, wenn der Herbst näherkommt, dreht sich Vieles um das neue iPhone. Einer der führenden Analysten, Ming-Chi Kuo, legt sich fest: Apple bastelt an einer kleinen Sensation – und unterbietet erstmals eine magische Preisgrenze.

In einer sogenannten Research Note prognostiziert der Apple-Insider erst wenig Überraschendes: das Ende des einstigen Hoffnungsträgers iPhone Mini. Zu schwach waren die Umsatzzahlen, zu klein die vermeintliche Marktlücke. Nun scheint Apple sein Glück mit dem anderen Extrem versuchen: Das iPhone Mini soll durch ein Max-Modell mit riesigem 6.7-Zoll-Display ersetzt werden. Das Besondere: Laut Kuo soll dieses Modell weniger als 900 US Dollar (758 Euro) kosten, berichtet das Portal Macrumors unter Berufung auf die Studie. Seit der Einführung der größeren Max-Modelle im September 2018 musste man immer mindestens 1249 Euro auf den Tisch legen.

Apple iPhone 14 Max: Historisch niedriger Preis, dafür weniger Technik

Um den historischen Preis des neuen Einsteiger-Riesen zu kompensieren, würden laut Kuo allerdings einige Features fehlen. Die erwartete Rückkehr der Touch ID zum Entsperren des iPhones – verbaut nicht in einem Home-Button, sondern unter dem Display – bleibt demnach bei diesem 6.7-Zoll-Modell aus. Daneben soll wie gewohnt eine Pro-Variante in der Max-Größe erscheinen; analog dazu zwei „normalgroße“ iPhones mit 6.1-Zoll-Display. Zu deren Preisgestaltung schweigt Kuo. Für die Pro-Modelle stellt er eine verbesserte Weitwinkel-Kamera mit 48 Megapixeln in Aussicht.

Soweit die guten Nachrichten für Apple-Fans, doch es gibt auch schlechte. Wenn Analyst Kuo vom billigsten iPhone Max aller Zeiten spricht, dann spricht er von iPhone-Generation 14 und von einem Release im Herbst 2022. In diesem Jahr würden größere Änderungen am iPhone dagegen ausbleiben: Weder die Touch ID werde heuer ihr Comeback feiern noch werde es große Technik-, Design- oder Speicherplatz-Sprünge geben. Forbes-Redakteur Gordon Kelly rechnet deshalb in diesem Jahr nicht mit einem iPhone 13, er erwartet ein 12s.

iPhone SE: Das „billigste 5G-iPhone aller Zeiten“ kommt Anfang 2022

Kuo hingegen nennt die diesjährigen Herbst-Modelle schon 13 – und prognostiziert dabei auch ein letztes Mini-Gastspiel in der iPhone-Familie, bevor das 5.4 Zoll große Smartphone eingestampft wird. Eine gute Nachricht hat Kuo aber noch: Schon in der ersten Jahreshälfte 2022 soll das „billigste 5G-iPhone aller Zeiten“ auf den Markt kommen. Die Rede ist von einem iPhone SE, ähnlich dem aktuellen Look, dafür mit einer deutlichen Leistungssteigerung.