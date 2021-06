Apple: Background-Checks und Anwaltspost - iPhone-Hersteller nimmt Leaker ins Visier

Knallharte Geheimhaltungspolitik

Von Jonas Raab

Um zu verhindern, dass geheime Produktdetails an die Öffentlichkeit gelangen, erhöht Apple jetzt den Druck - ausgerechnet in China. Dabei gilt das Land als Hort von Zensur und Überwachung.

Cupertino - „One more thing.” Das sagte Steve Jobs, als er 2007 unter tosendem Applaus das allererste iPhone einem sichtlich geschockten Publikum und damit der Weltöffentlichkeit präsentierte. Der Satz ist legendär – gleichzeitig Inbegriff für Apples strikte Geheimhaltungspolitik und Marketingstrategie. Wundertüten mit Hang zur Dramatik: So stellt sich der Tech-Gigant aus Cupertino seine Produktevents vor. Das ruft natürlich Spekulanten auf den Plan. In den vergangenen Jahren hat sich um den Apfelkonzern herum eine Leaker-Szene entwickelt, die immer genauer und zuverlässiger wird. Jetzt will Apple die Löcher in den Wundertüten stopfen.

Wie das Portal AppleInsider berichtet, habe Apple über eine Anwaltskanzlei Briefe an die bekannten Leaker Kang und Duan Rui verschickt und drohe ihnen mit rechtlichen Schritten. Als „Träume“ und „Rätsel“ soll Apple deren Vorabveröffentlichungen im Schreiben bezeichnen und ihnen vorwerfen, Kunden damit in die Irre zu führen und Konkurrenten einen Vorteil zu verschaffen.

Apple droht Leakern mit rechtlichen Schritten – der Plan geht auf

Laut AppleInsider habe Kang bereits Konsequenzen gezogen: Er wolle künftig keine Produktdetails mehr öffentlich machen, heißt es. Auch andere Blogger soll er gewarnt haben: Apple will demnach auch deren Social-Media-Posts und Blogbeiträge genau unter die Lupe nehmen, alle Informationen zu unveröffentlichten Produkten als „Verletzung und Missbrauch kommerzieller Informationen“ einstufen und rechtliche Schritte einleiten.

Als bekannteste Apple-Leaker gelten der Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der Youtuber und Blogger Jon Prosser und der Analyst Ming-Chi Kuo – und das schon seit vielen Jahren. Mit ihren Vorhersagen liegen sie zu 84,2 Prozent (Gurman), 86,7 Prozent (Prosser) und 76,4 Prozent (Kuo) richtig. Ob auch sie Anwaltspost bekommen haben, ist nicht bekannt.

Apple will iPhone-Leaks verhindern – und filmt jetzt sogar eigene Mitarbeiter

Vor allem den Chinesen will Apple in Zukunft besser auf die Finger schauen. Dort werden zahlreiche Apple-Komponenten gefertigt, dementsprechend viele durchgesickerte Informationen kommen von Angestellten, die bei Zulieferfirmen arbeiten. In der Vergangenheit gaben beispielsweise Bilder von Display-Paneelen Auskunft über Design und Technik in künftigen iPhones. Um dem einen Riegel vorzuschieben, greift Apple – sonst so erpicht auf Datenschutz seiner Kunden – sogar in die chinesische Überwachungs-Trickkiste: Von Background-Checks und verbesserten Überwachungssysteme bei Zulieferern ist die Rede.

Was das genau bedeutet, machte Prosser auf seiner neuen Webseite Front Page Tech öffentlich: Demnach müssen bestimmte Apple-Mitarbeiter während der Arbeit „polizei-taugliche“ Kameras am Körpern tragen. So soll sichergestellt werden, „dass Apples Hardware-Geschäftsgeheimnisse nicht in die Hände von Leakern wie Jon Prosser fallen“, schreibt eben dieser Prosser. Die Ironie: Ein Leaker leakte die Anti-Leak-Strategie.