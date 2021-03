Apple verschärft Kampf gegen Leaks: Konzern fordert Lieferanten zu verstärkter Mitarbeiter-Überwachung auf

iPhone-Hersteller nimmt Zulieferer in die Pflicht

von Markus Hofstetter schließen

Apple legt öffentlichkeitswirksam viel Wert auf Datenschutz. Doch Mitarbeiter in Zulieferfirmen sind davon ausgenommen. Sie müssen sich Einiges gefallen lassen.

Cupertino - In der Öffentlichkeit ist Datenschutz für Apple ein großes Thema. Apple-CEO Tim Cook will sich so gegen datenhungrige Konkurrenten wie Facebook oder Google abheben. Doch bei seinen Lieferanten misst der IT-Konzern mit einem ganz anderen Maß. Apple hat einem Bericht der IT-Nachrichtenseite The Information zufolge die Geheimhaltung bei seinen asiatischen Zulieferern wie Foxconn, Wistron oder Pegatron mit ihren rund eine Million Mitarbeitern drastisch verschärft.

Apples Kampf gegen Leaks: Zuliefermitarbeiter müssen sich Hintergrundcheck unterziehen

Betroffen sind alle Angestellten, die mit sich noch in der Entwicklung befindlichen Apple-Produkten arbeiten. Haben sie mit geheimer Hardware zu tun, muss der Arbeitgeber sie einer genaueren Überprüfung unterziehen. In einem Hintergrundcheck soll unter anderem nach einem Vorstrafenregister gesucht werden. Werden sie fündig, darf der Mitarbeiter die betroffenen Bereiche der Fabrik nicht mehr betreten.

Apples Kampf gegen Leaks: Videoaufnahmen von Prototypen-Vernichtung müssen gespeichert werden

Hat ein Mitarbeiter den Hintergrundcheck überstanden, warten viele weitere Unbilden auf ihn. Er muss sich bei einem Transport sensibler Komponenten über das Werksgelände erfassen lassen. Damit soll die Bewegung einzelner Komponenten schärfer überwacht werden, um zu verhindern, dass sie für kurze Zeit verschwinden, beispielsweise um Fotografien zu machen. Fahrzeuge, die in oder vor einer der Fabriken parken, müssen von allen Seiten von Kameras erfasst werden. Selbstverständlich müssen Besucher immer einen amtlichen Ausweis bei sich tragen.

Weiter fordert Apple von seinen Zulieferern, die Überwachungssysteme zu verbessern. Videoaufnahmen von der Vernichtung von Prototypen oder defekten Teilen müssen für mindestens 180 Tage gespeichert werden. Damit soll verhindert werden, dass diese später doch nicht irgendwo in einem Stück wieder auftauchen.

Apples Kampf gegen Leaks: Eigene Mitarbeiter sind sicher

Diese Maßnahmen wirken um so härter, weil Apple im gleichen Atemzug von seinen Zulieferern einen besseren Datenschutz fordert - aber nur für die eigenen Mitarbeiter, die eine Fabrik besuchen. Ihre Daten sind tabu. Biometrische Informationen wie Fingerabdrücke oder Gesichtsscans von ihnen dürfen nicht mehr gesammelt werden.

Vielleicht schafft es Apple damit wirklich, Leaks zu verhindern. Noch gibt es Lücken im System. Im Internet sind erste Bilder der nächsten iPhone-Generation aufgetaucht.