Apple bringt neue Hardware an den Start: Ein Detail dürfte Nutzer besonders freuen

Von: Patricia Huber

Apple stattet seine MacBooks Pro und den MacMini mit neuer Hardware aus. Die Computer warten künftig mit noch leistungsfähigerer Hardware auf.

Cupertino – Bei Apple brodelte in den vergangenen Tagen die Gerüchteküche. Jetzt hat der berühmte iPhone-Hersteller neue Hardware vorgestellt. Zuvor hatte bereits der Apple-Leakers Jon Prosser angekündigt, dass das Unternehmen noch heute (17. Januar) etwas bekannt geben wird.

Apple: Upgrade für MacBook Pro und MacMini

Mittlerweile hat Apple in seinem Newsroom das Geheimnis gelüftet und den neuen M2 Pro und M2 Max Chip vorgestellt. Zu den beiden neuen leistungsfähigeren Chips heißt es in der Pressemitteilung: „Mit 67 Milliarden Transistoren […] treibt M2 Max die Leistung und Fähigkeiten von Apple-Chips noch weiter voran. Seine einheitliche Speicherbandbreite von 400 GB/s ist doppelt so hoch wie die von M2 Pro, viermal so hoch wie die von M2 und unterstützt bis zu 96 GB schnellen einheitlichen Speicher. So werden riesige Dateien sofort geöffnet und das Arbeiten mit mehreren Pro-Apps ist unglaublich schnell und flüssig.“

Das M2-Chip-Upgrade wird es für das 14- und 16-Zoll-MacBook Pro und den MacMini geben. Beim Design der Produkte sollte sich damit jedoch nichts ändern. Mit dem neuen Chip soll das MacBook Pro „grafikintensive Projekte bewältigen, die andere Systeme nicht einmal ausführen können“, schreibt Apple selbst. Zudem ändert sich ein besonders wichtiger Punkt: die Akkulaufzeit. Bis zu 22 Stunden soll das neue MacBook Pro dann durchhalten. Dies sei laut Apple die „längste Akkulaufzeit, die es je bei einem Mac gab.“

Apple-Business-Website derzeit nicht nutzbar

Im Netz haben sich bereits vor der Veröffentlichung der Neuigkeiten die Spekulationen überschlagen. „Ich bin so aufgeregt!“, schreibt der Apple-Blogger Sam Kohl auf Twitter. Ein anderer Twitter-Nutzer bemerkte bereits kurz vor der Veröffentlichung, dass die Apple-Business-Website derzeit nicht nutzbar war. Dies ist in der Regel der Fall, wenn bald neue Produkte gelauncht werden.

