Sparkasse räumt mit revolutionärem Bezahldienst ab - 2021 soll nächste Stufe gezündet werden

München - Die deutschen Sparkassen wollen ihr Bezahlangebot Apple Pay 2021 kräftig ausbauen. „Apple Pay wird ab dem kommenden Jahr in Verbindung mit der Girocard auch zum Bezahlen in Apps oder über den Safari Browser im Web verfügbar sein“, sagte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) am Freitag gegenüber Merkur.de. Einen genauen Startzeitpunkt ließ der Sprecher aber offen.

Die Sparkassen hatten den neuen Bezahldienst im vergangenen September auch für ihre Girocard-Kunden eingeführt. Zuvor war der Dienst für Sparkassen-Kunden nur in Verbindung mit einer Kreditkarte verfügbar. Mit insgesamt rund 46 Millionen Nutzern ist die EC-Karte das am meisten verbreitete Zahlungsmittel in Deutschland.

Sparkassen: Starke Nachfrage nach Apple Pay

Mit der Ausweitung des Apple Pay-Angebots auf alle Sparkassen-Kunden hat die Gruppe im Sommer offenbar einen Nerv getroffen. „Bis Ende des Jahres werden die Sparkassen mehr als 1,5 Millionen Apple-Pay-Nutzer haben“, hatte Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey unlängst der Welt am Sonntag gesagt. Damit haben die Kalifornier innerhalb von rund drei Monaten eine Million Sparkassen-Kunden für ihren Bezahldienst hinzugewonnen. Der Start von Apple Pay sei „eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der Sparkassen in den letzten Jahren gewesen“, sagte auch Joachim Schmalzl, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen– und Giroverbands.

Die Nachfrage nach kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten ist im laufenden Jahr wegen der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Neben der Zahlung über das iPhone lässt sich Apple Pay auch über eine Apple Watch nutzen. Dabei kommt ein sogenannter NFC-Chip im iPhone oder der Apple Watch zum Einsatz. Der Dienst lässt sich in wenigen Schritten aktivieren.

Sparkassen versprechen sicheren Bezahlvorgang auch im Netz

Außerdem kann Apple Pay im Web genutzt werden. Die Nutzer geben die Transaktionen über die iPhone-Gesichtserkennung Face ID oder den Fingerabdruck-Scanner frei. Anders als Google Pay funktioniert das Bezahl-System der Kalifornier auch ohne Internetverbindung. Die Transaktion wird dabei in einem eigenen Hochsicherheitschip verarbeitet. Bei Google wird der Token in der Cloud erzeugt.