Apple will Standort München weiter stärken - und investiert eine weitere Milliarde

iPhone-Hersteller

Von Thomas Schmidtutz schließen

Apple will seinen Standort in München deutlich ausbauen. Dafür will der Konzern eine weitere Milliarde Euro in die Hand nehmen.

München - Apple will den Standort München deutlich stärken. In den kommenden Jahren will der Konzern eine weitere Milliarde Euro in sein Europäisches Zentrum für Chip-Design investieren. Das kündigte der kalifornische Technologiekonzern am Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt an. Damit stockt der iPhone-Konzern seine Investitionszusage aus dem Jahr 2021 auf nun zwei Milliarden Euro auf. München ist bereits heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa. Mehr (utz)