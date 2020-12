Apple: Ärger mit WhatsApp - Fliegt der Messaging Dienst demnächst aus dem App Store?

Apple will sich mit schärferen Datenschutz-Vorgaben im App Store von Konzernen wie Facebook oder Google absetzen. Doch beim Wettbewerb sorgt das für Ärger.

Apple hat die Vorgaben zum Datenschutz in Apps erhöht.

hat die Vorgaben zum Datenschutz in Apps erhöht. Künftig müssen alle Entwickler ihre User aufklären, was mit ihren Informationen passiert.

WhatsApp wittert eine Ungleichbehandlung und legt sich mit den Kaliforniern an.

wittert eine Ungleichbehandlung und legt sich mit den Kaliforniern an.

München. Apple* hat zuletzt ordentlich Ärger mit seinem App Store gehabt. Erst warf der populäre Musik-Streaming-Dienst Spotify dem Konzern vor, seine Marktstellung im App Store zu missbrauchen, und den eigenen Musik-Dienst Apple Music zu bevorzugen und reichte eine Beschwerde bei der EU-Kommission ein. Dann zerrte der Spiele-Entwickler Epic Games die Kalifornier im Sommer vor den Kadi. Auslöser der wohl orchestrierten Attacke war ein Update für das beliebte Online-Spiel Fortnite, das es Usern ermöglichte, direkt in der Anwendung zusätzliche Spiele-Items zu kaufen, statt über Apple. Binnen Stunden flog Fortnite aus dem App Store.

Nun legt sich auch WhatsApp mit Apple an. Der Messaging-Dienst von Facebook wirft Apple beim Datenschutz Wettbewerbsverzerrung vor. Der Vorwurf: Während Apple mit dem neuen Betriebssystem iOS 14 alle Entwickler dazu verpflichte, genau aufzuschlüsseln, welche Daten sie sammeln, nehme sich Apple von dieser Regelung beim eigenen iMessage-Dienst aus. iMessage ist fester Bestandteil von iOS und wird mit jedem Mobil-Gerät von Apple automatisch ausgeliefert. Welche Daten dabei an Apple geliefert werden, gebe der Konzern jedoch nicht an, moniert WhatsApp.

„Wir sind der Meinung, dass Vorschriften für Apps von Erst- und Drittanbietern einheitlich sein sollten“, sagte eine WhatsApp-Sprecherin der US-Webseite Axios. Es sei gut, dass Nutzern „leicht lesbare Informationen über den Umgang mit ihren Daten“ bereitgestellt würden. „Wir halten es aber für wichtig, dass User diese Informationen bei heruntergeladenen Apps mit den entsprechenden Datenschutz-Informationen von vorinstallierten Apps wie iMessage vergleichen könnten“, erklärte ein Unternehmenssprecher.

Apple: Konzern will mehr Transparenz bei User-Daten

Apple hatte auf der weltweiten Entwickler-Konferenz im Juni angekündigt, die Datenschutz-Anforderungen mit dem Start von iOS14 im September zu erhöhen und Entwickler aufgefordert, die entsprechenden Angaben über die Verwendung persönlicher Angaben bis Januar 2021 zu aktualisieren. Apple weist die Vorwürfe zurück. Den Umgang mit den Nutzer-Daten schlüssele man auf der konzern-eigenen Webseite detailiert auf.

In der Branche wird der Ausgang des Kräftemessens aufmerksam verfolgt. Um sich nach dem öffentlichen Vorstoß gegen Apple weniger angreifbar zu machen und eine mögliche Verbannung aus dem App Store zu verhindern, hat WhatsApp seine Datenschutz-Angaben inzwischen aktualisiert.