Apple will ab Herbst US-Kunden Kauf mit Ratenzahlung anbieten

Apple-Logo © IMAGO/Thomas Trutschel

Der US-Technologiekonzern Apple steigt in Markt für Ratenzahlungen ein.

Cupertino in den USA - Nutzer des Zahlungsdienstes Apple Pay sollen einen Kauf in vier Raten über sechs Wochen hinweg "ohne Zinsen oder Gebühren jeglicher Art" bezahlen können, erklärte das Unternehmen am Montag. Apple will dafür mit dem Zahlungsdienstleister Mastercard zusammenarbeiten.

Auf dem Markt für Ratenzahlungen tummeln sich bereits zahlreiche Anbieter wie Affirm, Afterpay, Klarna und PayPal. Während der Pandemie sind ihre Umsätze sprungartig gestiegen. Immer mehr Einzelhändler arbeiten mit den Zahlungsdienstleistern zusammen und treten diesen einen kleinen Teil der Einnahmen aus den Geschäften mit Kunden ab, die sich die Produkte sonst nicht hätten leisten können.

Während Befürworter die Ratenzahlungen für transparenter als Kreditkarten halten, sind Verbraucherschützer über die potenzielle Überschuldung der Käufer besorgt. Daneben sorgen sie sich auch um die Verwendung der Daten, die Unternehmen durch die Finanzierungsdienste sammeln. fml