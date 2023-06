April: Aufträge im Baugewerbe gehen weiter zurück

Teilen

Bau einer Wohnanlage (Symbolbild) © Manfred Segerer/IMAGO

Auch im April gingen weniger Aufträge im Bauhauptgewerbe ein.

Wiesbaden in Deutschland - Im Vergleich zum März gingen 1,3 Prozent weniger Aufträge ein, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. In den ersten vier Monaten des Jahres sank der Auftragseingang somit preisbereinigt um insgesamt 16,9 Prozent.

Grund sind vor allem die starken Preissteigerungen für Baumaterialien. Dies macht sich besonders auch beim Vergleich zum Vorjahresmonat April 2022 bemerkbar: Preisbereinigt fiel der Auftragseingang im Jahresvergleich um 10,3 Prozent, nicht preisbereinigt stieg er um 1,2 Prozent.



Die negative Entwicklung ist nach Angaben des Hauptgeschäftsführers des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB), Felix Pakleppa, vor allem auf den Wohnungsbau zurückzuführen. Dieser sei „das große Sorgenkind der Baukonjunktur“. „Nach den neuen Zahlen geht die Talfahrt ungebremst weiter“, fügte er hinzu. „Diese Entwicklung müssen wir aufhalten.“



„Ein konjunktureller Lichtblick sind die Tiefbauinvestitionen im gewerblichen Bereich“, erklärte Pakleppa weiter. „Die Order liegen kumuliert per April zumindest nominal um 14 Prozent über dem Vorjahresniveau.“ Ausschlaggebend seien hier die Investitionen der Bahn sowie der Ausbau der Energieinfrastruktur. pe/cha