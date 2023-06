April: Umsatz im Einzelhandel wieder gestiegen

Einkauf in einem Supermarkt © Martin Wagner/IMAGO

Der Umsatz im Einzelhandel ist im April wieder gestiegen.

Wiesbaden in Deutschland - Sowohl nominal als auch preisbereinigt setzten die Unternehmen 0,8 Prozent mehr um als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im März hatten sich die besonders stark gestiegenen Lebensmittelpreise spürbar auf die preisbereinigte Umsatzentwicklung ausgewirkt.

Im April verzeichnete dann auch der Lebensmitteleinzelhandel wieder ein leichtes Umsatzplus von preisbereinigt 0,5 Prozent. Im selben Zeitraum sanken die Preise für Lebensmittel leicht um 0,8 Prozent, wie die Statistiker betonten.



Im Jahresvergleich verzeichneten die Unternehmen jedoch weiterhin hohe Umsatzrückgänge. Im Vergleich zum April 2022 setzten sie preisbereinigt 4,3 Prozent weniger um, im Lebensmitteleinzelhandel waren es 4,4 Prozent. „Damit ist der reale Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln im Vergleich zum Vorjahresmonat seit 22 Monaten in Folge rückläufig“, erklärte das Statistische Bundesamt.



Ursache dürften die nach wie vor hohen Nahrungsmittelpreise sein. Bereits im April hatte sich der Preisanstieg im Jahresvergleich zwar abgeschwächt, dennoch blieben die Lebensmittelpreise laut Statistikamt „mit einem Plus von 17,2 Prozent der stärkste Treiber der Gesamtteuerungsrate“. pe/cne