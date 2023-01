Sogenannte Stille Reserve am Arbeitsmarkt 2021 bei über 3,1 Millionen Menschen

Arbeitsagenturen gehen von „anhaltendem Beschäftigungswachstum“ aus

Die Arbeitsagenturen gehen in den kommenden Monaten von einem „anhaltenden Beschäftigungswachstum“ aus.

Nürnberg in Deutschland - Arbeitskräfte seien aktuell „so knapp wie seit dem Wirtschaftswunder nicht mehr“, erklärte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Freitag. Eine Ifo-Umfrage ergab, dass die Einstellungsbereitschaft der Firmen zugelegt hat. Das IW ermittelte, in welchen Berufen bis 2026 die meisten Fachkräfte fehlen - es sind Erzieherinnen, Software-Entwickler und Altenpfleger.

Das IAB erklärte: „Die Arbeitsagenturen erwarten, dass der Arbeitsmarkt die Folgen der Energiekrise überwindet.“ Die Zeiten steigender Arbeitslosigkeit infolge des Krieges dürften vorbei sein, sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Das vom IAB ermittelte Arbeitsmarktbarometer stieg im Januar den dritten Monat in Folge.

Das Beschäftigungsbarometer des Münchner Ifo-Instituts legte im Januar ebenfalls zu. Laut der Umfrage wollen Firmen besonders in der Industrie und dort im Bereich Maschinenbau und Elektroindustrie Arbeitskräfte einstellen. Auch bei den Dienstleistern nahm die Einstellungsbereitschaft zu. In der IT sind ebenfalls viele Jobs vakant. Nach Einschätzung des Forschungsinstituts sind die aktuellen Entlassungen bei großen IT-Firmen eine „Chance“ für kleine und mittlere Betriebe.



Im Handel sind die Pläne zu Einstellungen und Entlassungen ungefähr ausgewogen, im Bauhauptgewerbe gibt es trotz des schwierigen Umfelds „leicht positive Beschäftigungserwartungen“, wie das Ifo weiter ausführte.



Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) erstellte ein Modell, das die empirischen Trends der vergangenen sieben Jahre bis 2026 fortschreibt - also dass ähnlich viele Menschen nach Deutschland zuwandern oder dass die Menschen jedes Jahr etwas später in Rente gehen. Im Jahr 2026, so die Prognose, könnte es zwar 152.000 mehr Erzieher und Erzieherinnen geben - weil der Bedarf so groß ist, würden dann aber immer noch 23.000 Fachkräfte in dem Bereich fehlen.



Die Zahl der Software-Experten dürfte demnach im Vergleich zu 2021 um 50 Prozent auf 84.500 zulegen - doch auch hier werde die Lücke auf knapp 7000 Fachkräfte steigen. Ähnlich ist die Lage in der Kranken- und Altenpflege: Auch dort werden künftig deutlich mehr Menschen arbeiten, aber „längst“ nicht genug, um den Bedarf zu decken. Bankkaufleute dagegen werden weniger gebraucht, so das IW.



Die Arbeitsmarktlage in Deutschland ist weiterhin besser als in anderen Teilen Europas, wie das IAB betonte. Das deutsche Arbeitsmarktbarometer lag im Januar bei 102,9 Punkten, das entsprechende europäische Barometer bei 100,5 Punkten. Zwischen den europäischen Ländern sei die Entwicklung aber sehr unterschiedlich. „Die besten Arbeitsmarktaussichten gibt es momentan in Mitteleuropa“, erklärte Experte Weber. Für alle Länder bestünden im Falle einer weiteren geopolitischen Eskalation aber erhebliche Risiken, warnte er. ilo/hcy

Sogenannte Stille Reserve am Arbeitsmarkt 2021 bei über 3,1 Millionen Menschen

Als Stille Reserve werden Menschen bezeichnet, die grundsätzlich arbeiten möchten, aus verschiedenen Gründen aber nicht am Arbeitsmarkt aktiv sind und deshalb auch nicht als offiziell erwerbslos gelten. 2021 waren es gut 3,1 Millionen Frauen und Männer, rund 17 Prozent aller Nichterwerbspersonen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Oft sind Betreuungsverpflichtungen der Grund - der DGB sieht hier die Politik in der Pflicht.



Unterteilt ist die Stille Reserve seit 2021 erstmals in drei Gruppen. Gruppe A umfasst alle, die kurzfristig keine Arbeit aufnehmen können, etwa wegen Betreuungspflichten. Gruppe B sind all jene, die arbeiten möchten und verfügbar sind, jedoch keine Stelle suchen, weil sie zum Beispiel denken, keine passende zu finden. Gruppe C schließlich umfasst auch alle, die einen generellen Arbeitswunsch äußern, jedoch kurzfristig nicht verfügbar sind und auch keinen Job suchen. Sie sei die „arbeitsmarktfernste“ Gruppe, so die Statistiker. „wie d



Knapp 1,4 Millionen Menschen konnten den Gruppen A und B zugeordnet werden, weitere knapp 1,8 Millionen Menschen der dritten Gruppe. Knapp 56 Prozent der Stillen Reserve waren Frauen, wie das Statistikamt ausführte. Besonders in der dritten Gruppe war ihr Anteil überdurchschnittlich hoch und betrug dort fast 60 Prozent.



Über ein Drittel der 25- bis 59-jährigen Frauen gab Betreuungspflichten als Hauptgrund für die Nichtverfügbarkeit am Arbeitsmarkt an. Bei den Männern lag dieser Anteil in den einzelnen Gruppen nur im einstelligen Bereich. Ein Großteil der Stillen Reserve - nämlich 60 Prozent - hatte ein mittleres oder hohes Qualifikationsniveau, also mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Hoch- oder Fachhochschulreife.



Die DGB-Vizevorsitzende Elke Hannack erklärte, die Statistik „spricht Bände“ - vor allem Betreuungspflichten hielten Frauen vom Arbeitsmarkt fern. „Die Politik muss hier zügig gegensteuern, indem sie endlich flächendeckend für bedarfsgerechte Betreuungsangebote sorgt - nicht nur für Kleinsten, sondern auch für Kinder im Grundschulalter und Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf.“ Auch Arbeitgeber müssten sich bewegen und sollten „nicht nach längeren Arbeitszeiten rufen“, sondern Vereinbarkeit ermöglichen. hcy/ilo