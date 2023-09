Arbeitslosigkeit in Großbritannien weiter auf dem Vormarsch

Mann auf dem Sofa vor dem Fernseher (Symbolbild). © Westend61/Imago

In Großbritannien hat die Arbeitslosigkeit weiter zugenommen.

Wiesbaden in Deutschland - In den drei Monaten bis Ende Juli erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Zu Ende Juni war sie bereits um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent und somit auf ein höheres Niveau als vor der Corona-Pandemie gestiegen. Zugleich steigen die Löhne derzeit so stark wie nie.

„Der Arbeitsmarkt beginnt die Last der Konjunkturabschwächung zu spüren, während die britische Wirtschaft mit Gegenwind zu kämpfen hat“, sagte die KPMG-Ökonomin Yael Selfin. Zugleich bleibt die Inflation hoch - so hoch wie in keinem anderen G7-Staat. Im Juli lag sie bei 6,8 Prozent.



Die Durchschnittslöhne ohne Bonuszahlungen stiegen im Zeitraum Mai bis Juli allerdings stärker als die Verbraucherpreise - um 7,8 Prozent im Jahresvergleich. Der Politik bereiten die hohen Lohnzuwächse nun Kopfzerbrechen, weil sie die Inflation weiter anheizen könnten. „Damit die Reallöhne nachhaltig steigen, müssen wir an unserem Plan festhalten, die Inflation zu halbieren“, erklärte Finanzminister Jeremy Hunt.



Mit Blick auf die Lohnentwicklung gehen Beobachter davon aus, dass die britische Zentralbank trotz der zuletzt gesunkenen Inflation kommende Woche erneut die Leitzinsen erhöhen könnte. Für Unternehmen, Konjunktur und private Kreditnehmer würde sich die Zinslast dadurch weiter erhöhen. pe/hcy