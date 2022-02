Arbeitslosigkeit in den USA gestiegen – Experten sind überrascht

Die Experten hatten mit einer unveränderten Quote gerechnet © Shotshop/Imago

In den USA ist die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres erstmals seit einem halben Jahr wieder gestiegen.

Washington - In den USA ist die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres erstmals seit einem halben Jahr wieder gestiegen. Die Quote legte im Januar im Monatsvergleich um 0,1 Punkte auf 4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Es ist der erste Anstieg seit Juni. Experten wurden überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote von 3,9 Prozent gerechnet. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit auf diesen Wert gesunken - den niedrigsten seit Februar 2020 und damit vor dem Beginn der Corona-Krise.

Zugleich schuf die US-Wirtschaft im Januar erheblich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 467 000 Stellen hinzugekommen, teilte das Ministerium weiter mit. Experten hatten mit 125 000 gerechnet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 709 000 Stellen nach oben revidiert. (dpa)