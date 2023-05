ARD: „Live nach Neun“ wird 2024 nicht fortgesetzt

ARD-Logo © Christian Grube/IMAGO

Die ARD setzt die Fernsehsendung „Live nach Neun“ nicht fort.

Köln in Deutschland - Die seit fünf Jahren laufende Sendung werde 2024 nicht fortgesetzt, teilten ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr am Donnerstag in München mit.

Die ARD befinde sich „mitten in einer Neustrukturierungsphase, die nicht ohne Einsparungen im linearen Programmbudget auskommt, um die notwendigen Umschichtungen in die ARD-Mediathek zu ermöglichen“, hieß es zur Begründung. Deshalb könne sich der Sender „nicht mehr alles in vollem Umfang leisten“. Die erste Folge von „Live nach Neun“ war im Mai 2018 ausgestrahlt wortden.

Die Sendung wird vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) verantwortet. Der WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung, Jörg Schönenborn, bedauerte es, „dass wir dieses Fernsehkapitel jetzt schließen“. Zugleich müsse die ARD ihre Kraft noch stärker auf die Mediathek richten. Was ab 2024 auf dem Sendeplatz am Vormittag im Ersten folgen soll, war noch unklar. hex/cfm