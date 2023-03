Argentinien: Inflation steigt über 100-Prozent-Marke

Teilen

Argentinische Peso © Johan/IMAGO

Die Inflation in Argentinien betrug 2022 im Vorjahresvergleich 94,8 Prozent.

Buenos Aires in Argentinien - Für dieses Jahr hat sich die Regierung ein Ziel von 60 Prozent gesetzt. Das südamerikanische Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise und hat eine der höchsten Teuerungsraten weltweit. Mehr als in Drittel (36,5 Prozent) der 47 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Landes leben in Armut, darunter 2,6 Millionen Menschen in extremer Armut. Die Regierung erreichte zuletzt Vereinbarungen mit der Nahrungsmittelindustrie und Herstellern von Hygieneprodukten zu Preisgrenzen für rund 2000 Produkte. hcy/ilo