Neues Transportkonzept für Trägerrakete Ariane 6 spart Treibstoff

Von: Martin Prem

Ein neues Frachtschiff für die Ariane 6 entlastet die Antriebsmotoren mithilfe von Segeln. Der Plan: Beim Transport der künftigen Europarakete soll der Treibstoffverbrauch deutlich sinken.

Stettin/Kourou – Der Name klingt für ein Frachtschiff etwas ungewöhnlich: Canopée – das französische Wort für Blätterdach – hat auch ein ungewöhnliches Ziel im Tropengürtel der Erde. Das im polnischen Stettin gebaute und in Rotterdam ausgerüstete Schiff pendelt zwischen Europa und Französisch Guayana. Es bringt die künftige europäische Trägerrakete Ariane 6 von den Werken in Deutschland und Frankreich zum Weltraumbahnhof Kourou, von wo aus die Ariane 6 in den Weltraum startet. Am 13. Januar legte das Schiff erstmals am Hafen Pariacabo an.

Ariane 6: Günstigere Weltall-Transporte mit neuer Trägerrakete

Die Ariane 6 folgt auf die erfolgreiche Ariane 5 und soll die Kosten für Transporte ins Weltall deutlich senken. Vor allem private Anbieter wie Elon Musks SpaceX setzen die europäischen Raketenbauer von dieser Seite unter Druck. Das Sparen fängt schon bei der Anreise an.



Das Transportschiff für das Raumschiff wird schon beim ersten Blick auffallen, wenn es den Atlantik überquert. Es bedient sich einer Antriebsenergie, die bereits Christoph Kolumbus bei seiner ersten Atlantiküberquerung ausgenutzt hat: Windkraft. Vier ausfahrbare Segel werden die Verbrennungsmotoren beim Vortrieb unterstützen. Bei der Jungfernfahrt des Schiffes nach Südamerika waren sie allerdings noch nicht dabei. Sie werden diesen Sommer in das Schiff integriert.

Neues Raketen-Transportschiff reduziert Kosten und schützt die Umwelt

Die Arianegroup erwartet sich allein durch die Segel Einsparungen von 30 bis 35 Prozent. Das entlastet nicht nur die Umwelt. Es senkt auch den finanziellen Aufwand. Der Treibstoff macht rund 70 Prozent der Kosten eines Schiffes aus. „Kosten zu senken, Produktionszyklen zu verkürzen und Umweltauswirkungen zu reduzieren“, formuliert Ariane-Produktionsleiter Karl-Heinz Servos das Ziel.

Das neue Frachtschiff für die Ariane 6 Rakete. © Arianegroup

Doch noch deutlichere Einsparungen erwartet man durch die Gesamtkonzeption der Canopée. Sie ist darauf ausgelegt, mit einer einzigen Fahrt alle Stufen und Unterbaugruppen der Trägerrakete zu befördern. Bislang wurden diese Teile einzeln nach Kourou gebracht. Das bedeutete mehrere Fahrten pro Raketenstart.

Das neue Schiff ist eine Maßanfertigung speziell für die nächste Generation der europäischen Trägerrakete. Allein das spart etwa die Hälfte der Transportkosten ein. Zusätzliche Einsparungen erwartet man sich durch den geringen Tiefgang des Lastenseglers. Er kann den Kourou-Fluss bis zum Zielhafen Pariacabo in Französisch-Guayana befahren. Die dadurch zu erzielenden Einsparungen will das Unternehmen noch nicht abschätzen. Sie werden sich erst in der Praxis zeigen.