Mittelschicht schrumpft: So viele Deutsche leben unter der Armutsgrenze 

Das taugt als Erklärung nicht. Denn stattdessen werden Parteien gewählt, die daran noch viel weniger ändern wollen. Ansonsten müsste zumindest die Linke zu regelrechten Höhenflügen ansetzen. Dem ist aber auch nicht so.

Bliebe also höchstens: Die Leute schaffen es gar nicht mehr bei einer Wahl entsprechend ihrer eigenen Interessen zu wählen (wäre nicht so verwunderlich, die Wahlbeteiligung ist gerade in niedrigen sozialen Schichten meist auch nur gering), sondern wählen allein mit dem Ziel des Protests - derzeit ist dafür eben die AfD angesagt. Das erscheint zwar durchaus als plausibel, intelligent ist es aber nicht. Denn die AfD hat gar nicht vor etwas am sozialen Gefälle im Land zu ändern. Sie mag zwar populistisch fordern, dass bei Ausländern viel gespart werden könne (was davon realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt), aber dieses Geld würde nicht nennenswert in soziale Wohltaten fließen, sondern sie bräuchte es schon, um ihre Versprechen in Richtung von Steuer- und Abgabenobergrenzen in einer alternden Gesellschaft zu halten. Sie entlastet also vor allem die, die schon genug haben. Das soziale Gefälle würde also eher noch zunehmen.