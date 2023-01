Arzneimittelversorgung: CSU fordert Reserve-Aufbau bei Kinder-Medikamenten

Kinderklinik (Symbolbild) © Dorit Kerlekin/Snowfield Photography/IMAGO

Die CSU fordert Sofortmaßnahmen zum Aufbau einer Reserve bei Kindermedikamenten.

Seeon in Deutschland - „Wir wollen eine Reserve für Kinder-Medikamente aufbauen und mit einer staatlichen Datenbank verknüpfen, um frühzeitig Engpassentwicklungen bei der Versorgungslage in Deutschland zu erkennen und entgegensteuern zu können“, zitiert die Mediengruppe Bayern am Dienstag aus einer Beschlussvorlage für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon am Wochenende.

„Wir wollen, dass unverzüglich ein Kinder-Kranken-Gipfel einberufen wird, um schnellstmöglich Maßnahmen zur kurzfristigen Abhilfe dieser untragbaren Notsituation zu treffen“, heißt es in dem Papier weiter. „Darüber hinaus wollen wir eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Kinderkliniken, damit insbesondere im ländlichen Raum der Abbau von Kinderkrankenbetten rückgängig gemacht werden kann.“

Die CSU-Landesgruppe trifft sich von Freitag bis Sonntag im Kloster Seeon, um den Kurs für das bevorstehende Jahr abzustecken. pw/ilo