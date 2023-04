Kurz vor dem Atomausstieg: Wirtschaft warnt, Grüne und Linke freuen sich

Von: Dennis Fischer

Der bevorstehende Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland sorgt weiter für Kontroversen. Wirtschaft und Union kritisierten das geplante Aus der letzten drei Meiler.

Berlin – Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnt vor Problemen bei der Energieversorgung für Unternehmen, wenn es wie geplant am Samstag (15. Mai) zum endgültigen Aus der Atomkraft in Deutschland kommt. „Trotz gesunkener Gaspreise bleiben die Energiekosten für die meisten Betriebe in Deutschland hoch“, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian in Berlin. „Zugleich sind wir beim Thema Versorgungssicherheit noch nicht über den Berg.“

Das gelte insbesondere mit Blick auf den Winter 2023/24. „Wir müssen deshalb weiterhin alles dafür tun, das Angebot an Energie auszuweiten und es keinesfalls weiter einzuschränken“, warnte Adrian. Deutschland sei aktuell auf alle verfügbaren Energieträger angewiesen. „Nur so können wir in den kommenden Monaten Versorgungsengpässe und eine erneute massive Steigerung der Energiepreise vermeiden oder zumindest abmildern.“

Atomkraft: DIHK fordert Laufzeitverlängerung bis zum Ende der Energiekrise

Das Risiko von Ausfällen oder Einschränkungen der Energieversorgung sei in Deutschland bislang unbekannt gewesen, so der DIHK-Präsident. Es handle sich dabei jedoch um einen „Standortnachteil, der in einem Industrieland durch nichts ausgeglichen werden kann“. Adrian: „Vor diesem Hintergrund setzen weite Teile der deutschen Wirtschaft darauf, einsetzbare Kernkraftwerke bis zum Ende der Krise weiterlaufen zu lassen. Für diese Position gibt es auch in den Gremien der DIHK eine breite Unterstützung.“

Auch der CDU-Politiker Jens Spahn kritisierte das Festhalten am Atomausstieg und attackierte insbesondere die Grünen. Als Ersatz für die fehlenden vier Gigawatt Leistung aus der Kernenergie würden Kohlekraftwerke am Netz bleiben und Kohlendioxid ausstoßen, sagte Spahn in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv am Dienstag. Er forderte eine Laufzeitverlängerung der letzten drei Akw bis mindestens Ende 2024.

Auch die FDP hatte sich zuletzt noch einmal gegen den endgültigen Atomausstieg gestellt. Am kommenden Samstag gehen die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland vom Netz. Die Betreiber haben die Stilllegung bereits vorbereitet.

Das Kernkraftwerk Isar 2 wird am Samstag endgültig abgeschaltet. © Armin Weigel/dpa

Grüne sehen Atomausstieg als Sicherheitsgewinn

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann verteidigte den Schritt als Gewinn an Sicherheit in der Energieversorgung. „Atomkraft ist teuer, sie ist unsicher und sie ist eine Technologie von gestern“, sagte Haßelmann der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger. Sie verwies mit Blick auf Frankreich und Belgien darauf, dass Atomkraftwerke „störanfällig und unzuverlässig“ seien.

Grünen-Chefin Ricarda Lang sagte den Zeitungen: „Der Ausstieg ist vor allem ein endgültiger Einstieg: ins Zeitalter der Erneuerbaren.“ Hier hole die Ampel-Regierung nach, „was in der Großen Koalition liegen geblieben ist“.

Atomkraft-Ausstieg: Kritik von der AfD, Linke wollen feiern

Der stellvertretende Linken-Vorsitzende Lorenz Gösta Beutin nannte den Samstag einen „Tag zum Feiern“. Danach müsse „alle Kraft gelegt werden auf eine sozial gerechte Energiewende, auf den Ausbau von Windkraft und Photovoltaik“.

AfD-Chefin Alice Weidel nannte das Abschalten der letzten Akw eine „ideologische Wahnsinnstat“. Die Bundesregierung mache sich „zum energiepolitischen Geisterfahrer“, sagte Weidel und verwies darauf, dass „überall in Europa und weltweit Industrieländer“ auf den Ausbau der Atomkraft setzten.

Der SPD-Energieexperte Jakob Blankenburg sagte der Zeitung „Welt“ vom Dienstag: „Unsere Energieversorgung in Deutschland ist sicher, selbstverständlich auch nach dem 15. April.“ Wer etwas anderes erzähle, tue dies „einzig und allein, um Stimmung zu machen und Ängste in der Bevölkerung zu schüren“. (df mit Material von AFP)