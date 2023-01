Auch bei TK 2022 Rekordzahl an Fehltagen von Erwerbstätigen

Logo der Techniker Krankenkasse © IMAGO/Rene Traut

Bei der Techniker Krankenkasse (TK) versicherte Erwerbstätige waren 2022 durchschnittlich 19 Tage krankgeschrieben - so lange wie noch nie.

Hamburg in Deutschland - Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Auswertungen lag bei rund 15 Fehltagen im Jahr 2018, wie die TK am Dienstag in Hamburg mitteilte. Grund für die außergewöhnlich starke Zunahme im vergangenen Jahr waren demnach Atemwegserkrankungen wie Erkältung, Grippe und Bronchitis.

Nach einem deutlichen Rückgang der Krankschreibungen in den ersten beiden Coronajahren aufgrund von Abstands- und Hygieneregeln erreichten die Krankschreibungen 2022 nun einen Rekordwert. Ähnliche Entwicklungen beim Krankenstand meldeten bereits KKH und DAK. hex/cfm

Ersatzkassen-Verband fordert verlässliche Finanzierung gesetzlicher Krankenversicherung

Der Verband der Ersatzkassen (VDEK) fordert mehr Tempo bei der elektronischen Patientenakte. Erst ein Prozent aller gesetzlich Versicherten hätten solch eine elektronische Akte, das seien nur 600.000 Versicherte, erklärte Verbandschef Uwe Klemens am Dienstag in Berlin. Er begrüßte Pläne der Bundesregierung, in den kommenden Monaten die Rahmenbedingungen für ein sogenanntes Opt-Out-Verfahren zu schaffen. Dabei erhalten alle Versicherten eine elektronische Patientenakte, sofern sie nicht widersprechen.



Der Ersatzkassenverband mahnte die Politik zudem zu einer verlässlichen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Politik müsse die Finanzen der GKV für 2024 nachhaltig stabilisieren. „Die Ausgabenspirale dreht sich weiter“, warnte Klemens.



In diesem Jahr erwartet der VDEK demnach einen Anstieg der Ausgaben um rund fünf Prozent, im kommenden Jahr ein Plus um weitere vier Prozent. Gleichzeitig verringerten sich die Einnahmen, weil einmalige Maßnahmen für 2023 wie der erhöhte Bundeszuschuss oder der Vermögensabbau der Krankenkassen mit einem Gesamtvolumen von rund neun Milliarden Euro entfielen.



Der VDEK ist Interessenvertretung aller sechs Ersatzkassen, darunter Techniker Krankenkasse, Barmer und DAK-Gesundheit. Zusammen haben die Ersatzkassen mehr als 28 Millionen Versicherte. hex/cfm