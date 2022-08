Auch USA setzen Putins mutmaßliche Freundin auf Sanktionsliste

Wladimir Putin © IMAGO/Pavel Byrkin

Auch die USA haben nun Sanktionen gegen die mutmaßliche Freundin des russischen Präsidenten Wladimir Putin verhängt.

Washington, D.C. in den USA - Das US-Finanzministerium erklärte am Dienstag in Washington, die frühere Sportgymnastin Alina Kabajewa auf seine Sanktionsliste gesetzt zu haben. Die 39-Jährige habe eine "enge Beziehung zu Putin" und sei die derzeitige Chefin des Kreml-freundlichen Medienimperiums National Media Group.

Die EU und Großbritannien hatten bereits im Mai Sanktionen gegen die einstige Olympiasiegerin verhängt, die Gerüchten zufolge mit Putin liiert ist.



Das US-Finanzministerium gab am Dienstag auch Sanktionen gegen eine Reihe von weiteren russischen Persönlichkeiten, Unternehmen und Instituten bekannt. Darunter sind der Milliardär Andrej Gurjew, Chef des Dünger-Riesen PhosAgro, und sein Sohn.



Gurjew gehört in Großbritannien das Anwesen Witanhurst, nach Angaben des US-Finanzministeriums das zweitgrößte Anwesen in London nach dem Buckingham Palace. Er ist auch Besitzer der mehr als 80 Meter langen Luxusyacht "Alfa Nero", die vom US-Finanzministerium jetzt auf eine schwarze Liste gesetzt wurde.



Westliche Staaten haben wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine harte Sanktionen gegen Russland verhängt. Sie haben dabei auch Putin nahestehende Oligarchen ins Visier genommen. fs/