Audi Neckarsulm: Keine Produktion im August - das steckt dahinter

Neckarsulm - Zwischen dem 10. und 28. August stehen bei Audi in Neckarsulm die Bänder still, die Produktion wird gestoppt*. Damit folgt das Werk in Neckarsulm dem Stammwerk in Ingolstadt, das bereits ab dem 1. August die Produktion einstellt. Grund dafür ist jedoch nicht etwa das Coronavirus. Doch was steckt dann dahinter?

Wie echo24.de berichtet, hat Audi Betriebsruhe. „In der Regel nutzen wir die Betriebsruhe für Umbaumaßnahmen in der Produktion", erklärt ein Audi-Sprecher auf Nachfrage. Ein Beispiel für solche Umbaumaßnahmen ist das sogenannte USB-Projekt, mit dem die Produktionslinien alle aktuellen und zukünftige Modelle - nach einer Umrüstung - fertigen können.