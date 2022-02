Kommunikationsfehler: Audi muss Rückruf-Modelle erneut zurückrufen - Auch Porsche betroffen

Von: Patrick Freiwah

Mittelklasse Audi A4 beim Händler - auch diese Modellreihe ist vom neuerlichen Rückruf betroffen. © NurPhoto/Imago

Ein vermeintlich behobenes Problem taucht erneut auf und zwingt Audi zum zweiten Rückruf: Rund 100.000 Fahrzeughalter müssen mit ihrem Auto wiederholt in die Werkstatt.

Ingolstadt/München - Je komplexer die Fahrzeugtechnik, desto aufwändiger die Instandhaltung: Ein bereits vollzogener Rückruf sorgt bei der VW-Tochter Audi* neuerlich für Schwierigkeiten. Aufgrund dessen müssen weltweit über 100.000 Autos unterschiedlicher Modellreihen zum zweiten Mal in die Werkstatt beordert werden.

Dabei geht es um ein Problem, das bereits im vergangenen Sommer im Rahmen einer großen Service-Aktion bei Vertragshändlern der Ingolstädter behoben werden sollte. Grund für den unfreiwilligen Werkstattbesuch war eine fehlerhafte Fahrwerks-Einstellung, die zu übermäßigem und ungleichmäßigem Verschleiß der hinteren Reifen führt.

Rückruf bei Audi: Über 100.000 Modelle müssen erneut in die Werkstatt

Doch anstatt dass nun Ruhe herrscht, müssen viele der Fahrzeughalter neuerlich die Fahrt zum Servicebetrieb absolvieren: Denn es gab zwischen den Betrieben und der Audi-Zentrale ein Kommunikationsproblem, das zu einem unvollständigen Abschluss der Rückrufaktion führte. So wurde bei rund zwei Drittel der Modelle das Fahrwerk nach der Korrektur nicht noch mal vermessen – obwohl das notwendig gewesen wäre. In der entsprechenden Arbeitsanweisung fehlte der Hinweis - und so hätten trotz Behebung erneut mehrere Audi-Halter einen fehlerhaften Reifenverschleiß beim Fahrzeug festgestellt.

Etwa 150.000 Autos fuhren bei dem Audi-Rückruf zum Nachjustieren, nun sind davon nochmal ca. 110.000 Fahrzeuge mehrerer Baureihen betroffen, schildert das Portal Kfz-betrieb.vogel.de. Dabei handele es sich um die Audi-Modelle A4, A5, A6, A7 und A8 sowie die SUV Q5, Q7, Q8 und Audi e-Tron. Sämtliche Autos wurden von November 2019 bis April 2021 produziert.

Volkswagen-Rückruf: Neben Audi sind auch Tausende Porsche-Halter betroffen

Doch ist Audi nicht die einzige Marke des VW-Konzerns*: Auch Porsche und Bentley hatten mit dem Fahrwerksproblem zu kämpfen. Doch während die britische Edelmarke von dem Wiederholungstermin nicht betroffen ist, ereilt das Schicksal auch Tausende Autos von Sportwagenbauer Porsche: So müssen von den im Sommer 2021 zurückgerufenen Cayenne-SUV nochmal 5641 bei der Vertragswerkstatt zur Vermessung erscheinen.

Doch während die britische Edelmarke von dem Wiederholungstermin nicht betroffen ist, ereilt das Schicksal auch Tausende Autos von Sportwagenbauer Porsche: So müssen von den im Sommer 2021 zurückgerufenen Cayenne-SUV nochmal 5641 bei der Vertragswerkstatt zur Vermessung erscheinen.