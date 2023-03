USA locken deutsche Unternehmen – nun plant Audi dort eine Fabrik

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Das massive Subventionspaket in den USA lockt viele deutsche Unternehmen nach Übersee. Das gilt nun auch für Audi. Das Problem: Hierzulande fehlen diese Arbeitsplätze.

München – Seit Monaten sorgt das neue Inflationsreduzierungsgesetz in den USA für wirtschaftliche Spannungen zwischen den USA und der Europäischen Union. EU-Kommission und Mitgliedstaaten werfen der Regierung in Washington Handelsprotektionismus und die Benachteiligung von europäischen Unternehmen vor.

Ein Hauptgrund für die Entwicklung der vergangenen Monate: Massiv gestiegene Energiekosten, die Ländern wie Deutschland einen Standortnachteil verschaffen. „Wenn jetzt da obendrauf noch die Investitionsmittel der Vereinigten Staaten kommen, dann wird es schwer hier auf der europäischen Seite für unsere Unternehmen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Deutschlandfunk.

USA fördern grüne Technologien massiv – und locken deutsche Unternehmen

Die veränderte geopolitische Lage sorgt dafür, dass große Unternehmen Teile der Produktion in die Vereinigten Staaten verlagern. Das betrifft auch Deutschlands Schlüsselindustrie, die Automobilbranche. Die massiven Subventionen in den USA (Gesamtvolumen rund 430 Milliarden US-Dollar, ca. 405 Milliarden Euro) locken Konzerne, die in klimafreundliche Technologien investieren möchten, aufgrund der Fördergelder für neue Projekte.

Audi fokussiert sich zunehmend auf die USA und möchte eine eigene Produktionsstätte errichten (Symbolbild). © Frank Hoermann / SVEN SIMON / Imago

Zwar wurden bereits in der Vergangenheit Standorte in Nordamerika gewählt, mit dem neuen „IRA“ wird die Entwicklung jedoch massiv befeuert: Der „Inflation Reduction Act“ sieht milliardenschwere Subventionen für grüne Technologien vor – die Bedingung ist, dass sie in den USA hergestellt werden. Auch für Verbraucher lohnt sich das: Der Kauf eines Elektroautos „made in USA“ wird beispielsweise mit einem Betrag von 7500 US-Dollar (etwa 7070 Euro) gefördert.

US-Finanzministerin Janet Yellen erklärte kürzlich angesichts des eisigen Windes zwischen den USA und den verbündeten, jedoch auch rivalisierenden Handelspartnern: „Wir haben Europa gegenüber sehr deutlich gemacht, dass dies kein Subventionskrieg ist und versuchen nicht, Arbeitsplätze zu stehlen.“ Sie verwies auf den Klimaeffekt für die heimische Industrie und Wirtschaft.

Unser kostenloser Wirtschafts-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

Massive Subventionen: Auch Audi möchte Fabrik in den USA errichten

Mit Audi plant indes ein weiteres namhaftes Unternehmen eine Produktionsstätte in den USA. Für den Bau von Elektroautos möchte man – vermutlich zusammen mit der Konzernmutter VW – eine Fabrik errichten, um von den Subventionen zu profitieren: „Mit dem Inflation Reduction Act ist der Bau eines US-Werks für Elektroautos natürlich hochattraktiv geworden“, erklärte Audi-Chef Markus Duesmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der Beschluss sei bereits gefasst, berichtete die Automobilwoche – und der Produktionsstart für 2026 geplant. Neben den Subventionen ist auch die Verkürzung von Lieferketten ausschlaggebend, um Arbeitsplätze in den USA statt in der deutschen Heimat entstehen zu lassen.

Inflation Reduction Act: Schaeffler-Chef sieht „Europa als Verlierer“

Eine interessante These äußerte jüngst auch Klaus Rosenfeld, Chef des deutschen Zulieferer-Giganten Schaeffler. In einem Interview mit Welt am Sonntag ließ der 56-Jährige wissen: „Ich glaube, dass die amerikanische Wirtschaft einen signifikanten Anschub bekommen wird.“ Die nächsten Werke des Unternehmens würden „eher in Amerika“ gebaut werden. Laut Rosenfeld bestehe die Gefahr, „dass Europa der Verlierer dieser Umverteilung wird.“

Hoffnung auf Besserung machen da nur eine Annäherung zwischen den USA und Europa im Hinblick auf Lockerungen des „Inflation Reduction Acts“ sowie eine Reaktion der Europäischen Union, um ihrerseits konkurrierende Subventionen zu erlassen und lokal hergestellte Produkte zu fördern. Beschlüsse hierzu sollen auf dem nächsten EU-Gipfel im März konkret werden. (PF)