Aufwärtstrend bei Verbraucherstimmung hält an

Menschen beim Einkaufen © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Die Verbraucherstimmung ist weiter leicht angestiegen.

Berlin in Deutschland - Das vom Handelsverband Deutschland (HDE) ermittelte Konsumbarometer stieg im März den fünften Monat in Folge, im Vergleich zum Vormonat allerdings geringfügig, wie der Verband am Montag erklärte. Vom Vorkrisenniveau ist es demnach „noch immer weit entfernt“, eine „leichte gesamtwirtschaftliche Verbesserung“ rücke aber in Sicht.

Der Umfrage des HDE zufolge planen die Verbraucher wieder mehr Anschaffungen. „Ein Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit bleibt dennoch bestehen, denn gleichzeitig nimmt auch die Sparneigung weiter zu“, erklärte der Verband. Der grundsätzlich zunehmende Optimismus der Verbraucher zeige sich insbesondere dadurch, dass sie mit einer sich bessernden Konjunktur und höheren Einkommen rechnen.

„Vor allem von der weiteren Inflations- und Kaufkraftentwicklung ist abhängig, ob der zunehmende Optimismus der Verbraucher richtungsweisend für eine Aufhellung der gesamtwirtschaftlichen Situation sein kann“, erklärte der HDE. Das Konsumbarometer des HDE bildet die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten ab, nicht das aktuelle Verhalten. Befragt werden regelmäßig 1600 Menschen unter anderem zu den Faktoren Anschaffungsneigung, Sparneigung und finanzielle Situation. pe/ilo