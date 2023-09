August: Verkaufspreise im Großhandel weiter gesunken

Teilen

Großhandel (Symbolbild). © Luca Field/Imago

Im August sind die Großhandelspreise im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken.

Wiesbaden in Deutschland - Im vergangenen Monat waren sie um 2,7 Prozent niedriger als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Dies war der fünfte Rückgang in Folge.

Den größten Einfluss auf die Entwicklung hatten erneut die Preise für Mineralölerzeugnisse (minus 15,8 Prozent). Grund dafür ist den Statistikern zufolge allerdings in erster Linie ein Basiseffekt wegen der besonders hohen Preise im Vorjahreszeitraum. Gegenüber Juli 2023 stiegen die Ölpreise hingegen um 6,9 Prozent an.



Im Vorjahresvergleich deutlich günstiger waren im August auch Altmaterialien und Reststoffe (minus 30,0 Prozent). Auch die Preise im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (minus 21,4 Prozent) sowie mit chemischen Erzeugnissen (minus 18,2 Prozent) und Metallen (minus 16,1 Prozent) gingen stark zurück.



Höher als vor einem Jahr waren hingegen die Preise für lebende Tiere (24,4 Prozent) und für Obst, Gemüse und Kartoffeln (22,3 Prozent). Es stiegen auch die Preise für Zucker, Süß- und Backwaren sowie Fleisch.



Der Großhandelspreisindex zeigt die Preisentwicklung auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen an, die sich dann mit zeitlicher Verzögerung in den Verkaufspreisen der Abnehmer der Großhandelswaren niederschlägt - also beim Endverbraucher. Der Index wird somit als Frühindikator bezeichnet. pe/pw