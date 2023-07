Aus für Getreide-Deal: Welche Folgen das jetzt hat

Von: Amy Walker

Nach fast einem Jahr hat Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine auslaufen lassen. Wird keine Einigung erzielt, werden die Folgen weltweit zu spüren sein.

Moskau – Das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine ist am Montag, dem 17. Juli, um 23 Uhr MESZ ausgelaufen. Damit besteht keine Übereinkunft mehr, das der Ukraine ermöglicht, sicher über das Schwarze Meer Getreide zu transportieren. Russland hat angekündigt, das Abkommen „sofort“ wieder aufleben zu lassen, wenn Sanktionen der EU gelockert würden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verurteilte die russische Ablehnung scharf. Putin setze „in seinem brutalen Angriffskrieg“ gegen die Ukraine „erneut Hunger als Waffe gegen die ganze Welt“ ein, sagte sie in New York.

Getreide-Deal: Was hat das Abkommen bisher geregelt?

Die Vereinbarung vom 22. Juli 2022 sollte trotz des Kriegs die sichere Passage von mit Getreide beladenen Schiffen aus drei Schwarzmeer-Häfen der Ukraine durch den Bosporus gewährleisten. Die Schiffe fahren entlang eines 310 Seemeilen langen und drei Seemeilen breiten Korridors. Entlang dieses Korridors dürfen keine Schiffe angegriffen werden.

Zuvor waren die Agrarexporte wegen des Kriegs monatelang blockiert gewesen. Ein Koordinierungszentrum in Istanbul ist mit Vertretern der Kriegsgegner sowie der Türkei und der UN besetzt. Inspektionen sollen sicherstellen, dass Schiffe keine Waffen geladen haben.

Das erste Schiff fuhr Anfang August 2022. Am Sonntag machte sich nun im Hafen Odessa möglicherweise eines der letzten Schiffe auf den Weg, der Frachter „TQ Samsun“. Er ist nach UN-Angaben mit mehr als 15.000 Tonnen Raps beladen.

Getreide aus der Ukraine geht an die ärmsten Länder der Welt

Die deutsche Botschafterin im UN-Menschenrechtsrat, Katharina Stasch, nennt den Export des Getreides „eine Frage von Leben und Tod“. Denn viele Länder in Afrika sind von Lieferungen aus der Ukraine abhängig. In sieben Ländern am Horn von Afrika wüssten nach mancherorts jahrelanger Dürre 60 Millionen Menschen nicht immer, wo die nächste Mahlzeit herkommen soll, berichten die Vereinten Nationen. „Wenn die Getreideinitiative nicht verlängert wird, würde das Ostafrika absolut hart treffen“, sagte Dominique Ferretti vom Nothilfe-Büro des Welternährungsprogramms (WFP) Ende Juni.

Keine Frachter mehr auf dem Schwarzen Meer? Der Export per Schiff dürfte nach dem Aus des Getreideabkommens schwierig werden. (Archivfoto) © Khalil Hamra/dpa

Zwar war China das Hauptempfängerland der durch die Initiative ermöglichten Exporte, aber auch die ärmsten Länder haben profitiert, berechnete die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad). Der Anteil der ärmsten Länder an den ukrainischen Weizen-Lieferungen sei höher gewesen als vor dem Krieg, sagte Unctad-Ökonom Carlos Razo der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr seien es 24 Prozent des gesamten ukrainischen Weizenexports gewesen, während es im gleichen Zeitraum 2021 rund 22 und im Jahr davor 17 Prozent gewesen seien.

Insgesamt sind nach seinen Angaben seit Beginn der Getreideinitiative 1,9 Millionen Tonnen Weizen und 26.000 Tonnen Sonnenblumenöl an die ärmsten Länder geliefert worden. Beliefert wurden aber statt 15 Länder wie vor dem Krieg nur neun Länder. Zum Beispiel seien keine Exporte mehr an Mauretanien, Mosambik und Myanmar gegangen. „Kein Weizen, der nötig ist, um Hunger in den ärmsten Ländern zu bekämpfen, ist nach China gegangen“, sagte Razo.

Welche Folgen hat der Deal für den Rest der Welt?

Erwartet wird, dass nun mit dem Auslaufen des Deals die Getreidepreise ansteigen. Die dürften steigen, wie im vergangenen Jahr, als die ukrainischen Getreideexporte durch die russische Blockade plötzlich nicht mehr auf den Weltmarkt kamen. Als das Abkommen geschlossen war und die Ukraine wieder exportieren konnte, sanken die weltweiten Lebensmittelpreise nach UN-Angaben um 23 Prozent unter den Rekordwert von März 2022. Darauf verwies auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne): „Vergessen wir nicht: Die Agrarexporte der Ukraine machen nicht nur weltweit Hungernde unmittelbar satt, sondern sie beruhigen die Weltmärkte und sorgen so für bezahlbare Nahrung – und bringen der Ukraine überlebenswichtige Einnahmen.“

Allerdings gab es vonseiten des Bauernverbands zunächst Entwarnung. Der sieht vorerst keine Engpässe auf dem deutschen und europäischen Markt. Der stellvertretende Generalsekretär des Bauernverbandes, Udo Hemmerling, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Sollte es eine längere Unterbrechung der Schwarzmeerroute für Getreide, Ölsaaten und Düngemittel geben, könnte es erneut zu Versorgungsengpässen und Preissteigerungen im globalen Agrarhandel kommen.“ Das ginge vor allem zulasten von Importeuren von Brotgetreide in Arabien, Afrika und Asien. „In Mitteleuropa ist hingegen nicht mit Versorgungsengpässen zu rechnen, da hier die eigene Ernte zur Verfügung steht.“ (dpa, afp, wal)