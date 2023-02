Aus Schnellboot gefallen: Suche nach vier vermissten Migranten in Griechenland

Suche nach Migranten (Symbolbild) © Nicolas Economou/IMAGO

Die griechische Küstenwache sucht nach vier Migranten, die aus einem Schnellboot gefallen sind.

Samos in Griechenland - 18 Migranten seien in der Nähe der Insel Samos gerettet worden, teilte die Küstenwache mit. An der Suche nach den vier Vermissten waren demnach griechische Patrouillenboote und Hubschrauber sowie ein Schiff der EU-Grenzschutzagentur Frontex beteiligt.

In der Ägäis versuchen viele Migranten, mit nicht seetüchtigen Booten von der Türkei aus nach Griechenland und damit in die EU zu kommen. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) verzeichnete im östlichen Mittelmeer im vergangenen Jahr fast 380 Tote oder Vermisste. In diesem Jahr gab es bisher 18 Tote oder Vermisste. mid/kbh