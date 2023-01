Ausgangsposition für deutsche Wirtschaft 2023 laut Experten „relativ gut“

Hans-Böckler-Stiftung © Olaf Döring/IMAGO

Laut Einschätzung von Wirtschaftsexperten der Hans-Böckler-Stiftung befindet sich Deutschland wirtschaftlich 2023 in einer „relativ guten Ausgangsposition“.

Düsseldorf in Deutschland - Eine am Donnerstag vorgestellte Studie des Instituts der Stiftung für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hebt etwa wirksame Entlastungen der Bundesregierung in der Energiekrise und erste Fortschritte beim Umgang mit dem Fachkräftemangel hervor. Einige Baustellen müssten aber noch angegangen werden. Als „großen Risikofaktor“ identifizierte das IMK die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

„Die Bundesregierung hat den akuten Druck auf Einkommen und Wachstum infolge explodierender Preise reduziert“, erklärten die IMK-Forscher. Etwa begrenzten die Energiepreisbremsen die Mehrausgaben der Haushalte für Energie „recht wirksam“. Die Zahlungen würden auch nicht zu hoch ausfallen, was andernfalls die Inflation anheizen würde.



„Deutlicher Verbesserungsbedarf“ bleibe aber bei der Verteilungsgerechtigkeit, erklärten die Forschenden weiter. Sie kritisierten etwa, dass die Preisbremsen „keine Obergrenzen für wohlhabende Haushalte mit hohem Verbrauch umfassen“. Weitere Entlastungen sollten gezielt an stark bedürftige Haushalte gehen. Zur Finanzierung empfehlen sie etwa einen vorübergehenden „Energiesoli“ für Haushalte mit hohem Einkommen oder einen höheren Spitzensteuersatz.



Die Einführung des Bürgergeldes lobten die IMK-Forscher als richtigen Schritt „im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen am Arbeitsmarkt“. Es sei wichtig, auf die Qualifizierung von Arbeitslosen zu setzen, um „bislang ungenutzte Potenziale“ zu mobilisieren. Zugleich warnten sie, dass die Politik hier einen „langen Atem“ beweisen müsse, denn die Personengruppe der Erwerbslosen brauche große und langfristige Unterstützung.



Als „wichtige Aufgaben für die nahe Zukunft“ nennt die IMK-Studie etwa eine Antwort auf die offensive Industriepolitik der USA, eine Stärkung des Tarifsystems und einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien. So sei die Furcht vor Abwanderungen von Unternehmen etwa in der Batteriezellenproduktion in die USA wegen dortiger Subventionen nur für örtliche Hersteller „durchaus gerechtfertigt“. Die EU müsse mit einer eigenen aktiveren Industriepolitik reagieren.

Kritik gibt es vor allem an der Zinspolitik der EZB. „Eine Geldpolitik, die die Zügel zu straff anzieht, könnte die Erfolge des bisherigen Krisenmanagements in Frage stellen, ohne ihr Ziel zu erreichen“, warnte IMK-Direktor Sebastien Dullien. Hauptgrund für die Inflation seien die Energiepreise, eine Preis-Lohn-Spirale lasse sich hingegen nicht nachweisen und die Wirkung der Zinspolitik auf die Teuerung sei daher begrenzt.



„Natürlich ist die starke Teuerung ein großes Problem und ganz besonders für Menschen mit niedrigeren oder mittleren Einkommen“, erklärte Dullien. „Aber niemand hat etwas davon, wenn durch zinspolitischen Aktionismus die Konjunktur noch stärker ausgebremst wird und die Stabilität auf dem Arbeitsmarkt verloren geht.“ pe/hcy